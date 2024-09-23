Британцы массово прикрепляют кукольных младенцев к местным скульптурам

В Великобритании новоиспеченные отцы «прикрепляют» к скульптурам и памятникам известных мужчин игрушечных младенцев.
На Паддингтонском вокзале, где установлена статуя британского инженера-строителя, Изамбард Кингдом Брюнель теперь сидит в задумчивости, держа в объятиях детскую куклу.
Тем временем рядом с городским стадионом «Эмирейтс» копия легенды «Арсенала» Тьерри Анри торжественно преклоняет колени, крепко прижимая к груди игрушечную куклу. А на Лестер-сквер увековеченный Джин Келли принимает свою культовую позу «Поющий под дождем», но на этот раз — с игрушечным младенцем на руках.
Сообщается, что мужчины из объединения The Dad Shift пытаются таким образом привлечь внимание властей к проблеме крайне короткого отпуска и маленьких пособий по уходу за детьми для молодых отцов.
Мы надеемся, что, подчеркнув роль отцов, мы сможем привлечь внимание к социальной поддержке, которая необходима для достижения успеха [в отношении воспитания детей].
Известно, что Великобритания значительно отстает от европейских стран, предлагая отцам всего две недели отпуска по уходу за ребенком, а также выплаты в размере £184 в неделю (~ 23 тыс. рублей). Для сравнения, во Франции аналогичный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком составляет 28 дней, а в Испании — 16 недель.
Группа The Dad Shift надеется, что новое правительство Великобритании и премьер-министр Кир Стармер примут во внимание этот факт. Тем более, что Стармер позиционирует себя примерным отцом, предпочитающим проводить свободное время в компании своих детей.
Джордж Гэбриэл рассказал, что группа уже подготовила личное письмо Стармеру, оно гласит: «Мы действительно восхищаемся тем, как вы заботитесь о том, чтобы проводить время со своей семьей. А теперь, пожалуйста, поддержите нас и помогите сделать так, чтобы другие папы тоже имели возможность проводить время со своими детьми».
Ранее психолог рассказал, что нужно делать, чтобы действительно стать хорошим отцом.