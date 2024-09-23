Британцы массово прикрепляют кукольных младенцев к местным скульптурам

Джордж Гэбриэл рассказал, что группа уже подготовила личное письмо Стармеру, оно гласит: «Мы действительно восхищаемся тем, как вы заботитесь о том, чтобы проводить время со своей семьей. А теперь, пожалуйста, поддержите нас и помогите сделать так, чтобы другие папы тоже имели возможность проводить время со своими детьми».