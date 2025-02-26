Британца с просроченой на 25 лет туристической визой арестовали в Таиланде

Полиция Таиланда задержала 60-летнего гражданина Великобритании за превышение срока туристической визы на рекордные 25 лет, — пишет Daily Mail.
Сообщается, что британец, чья личность не разглашается, прожил в Таиланде более 25 лет. Он въехал в страну в 2000 году по 30-дневной визе и с тех пор ни разу не выезжал оттуда.
Известно, что выявить нарушение удалось после проведения рейда в провинции Чиангмай (Таиланд). В ходе проверки гражданин Великобритании не смог предъявить паспорт, так как там отсутствовали необходимые иммиграционные штампы.
«Он пробыл незаконно в Таиланде 9135 дней. Это рекорд», — поделился старший офицер, проводивший рейд.
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