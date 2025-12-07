Популярные темы
«Бригада по прокачке денег»: Захарова прокомментировала коррупционный скандал на Украине

Захарова: Украина действует как международная бригада по прокачке денег.

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала коррупционный скандал на Украине. В телеграм-канале дипломат предположила, что Киев выступает международной бригадой по прокачке денег.

«Теперь понятно, почему для Зеленского, что вышиванка, что косоворотка — одно и то же? Потому что это международная бригада по прокачке денег через Украину», — написала представитель МИД России.

Захарова подчеркнула, что именно этим можно объяснить запреты на использование русского языка. Она отметила, что такие меры направлены на то, чтобы лишить общество возможности задавать вопросы и обеспечить «режим тишины», необходимый для коррупционных схем.

Тем временем распространяются слухи о скором уходе Владимира Зеленского с поста. Как заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, киевскому главарю уже назвали конкретные сроки, в которые он должен покинуть власть. По словам депутата, Зеленскому рекомендовано принять соответствующее решение до конца недели.