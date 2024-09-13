Бренд мороженого Ben&Jerry выпустил новый вкус в поддержку кампании Камалы Харрис

Сообщается, что «мемное» мороженое будет бесплатно раздаваться по всей Америке в фургончике с мороженым «Scoop the Vote», который сделает 20 остановок в штатах, где будут проходить политические встречи и предвыборные дебаты. Каждая пинта с замороженным десертом будет тематически украшена: на упаковках напечатана фотография Харрис в окружении пальм и красных, белых и синих звезд.