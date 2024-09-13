Бренд мороженого Ben&Jerry выпустил новый вкус в поддержку кампании Камалы Харрис

Пока в США проходил первый раунд дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, где политические соперники обменивались оскорблениями, а пользователи соцсетей разбирали крылатые фразы на мемы, бренд популярного мороженого Ben&Jerry выпустил в поддержку своего фаворита новый вкус пломбира с названием «Kamala’s Coconut Jubilee» («Кокосовый юбилей Камалы»).
Поводом для создания этого кокосового мороженого с карамельными завитушками и разноцветной посыпкой в виде звездочек стала цитата из речи политика от 10 мая 2023 года, посвященной расширению возможностей для испаноязычных граждан.
«Вы думаете, что только что упали с кокосовой пальмы?», — спросила тогда Харрис.
Сообщается, что «мемное» мороженое будет бесплатно раздаваться по всей Америке в фургончике с мороженым «Scoop the Vote», который сделает 20 остановок в штатах, где будут проходить политические встречи и предвыборные дебаты. Каждая пинта с замороженным десертом будет тематически украшена: на упаковках напечатана фотография Харрис в окружении пальм и красных, белых и синих звезд.
Кстати, посетители, заставшие чудо-фургончик, смогут зарегистрироваться, чтобы получить шанс выиграть лимитированную серию мороженого с автографом самой Камалы. Что это, если не чудо-маркетинг? И, кажется, он работает: стало известно, что Трамп отказался от второго раунда дебатов с Харрис.