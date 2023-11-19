Бренд Circular представил самое тонкое и легкое в мире «умное» кольцо

Источник: Circular

Французский бренд Circular объявил о создании «умного» кольца, которое позиционируется как самое тонкое и легкое в мире. Его вес составляет всего 2 г. Об этом сообщает Gizmochina.

Несмотря на свои небольшие габариты, девайс под названием Circular Ring Slim оснащен всеми необходимыми опциями для отслеживания данных о здоровье. Он может измерять частоту сердечных сокращений, уровни стресса и насыщения крови кислородом, а также анализировать режим сна. Гаджет способен отслеживать физическую активность пользователя, а виртуальный помощник Kira+ на базе искусственного интеллекта — давать ему персональные рекомендации.

Кольцо имеет матовую титановую внешнюю поверхность. Внутренняя часть выполнена из гипоаллергенного материала.

По заявлению производителя, изделие легко переносит небольшое воздействие воды. Circular Ring Slim можно интегрировать с Google Fit и Apple Health. Срок службы батареи составляет шесть дней.

Цена новинки составляет $275 (около 25 тыс. руб.).

Ранее японские разработчики представили титановое кольцо Tiroler, которое призвано заменить традиционную рулетку. Девайс отлично подойдет для измерения любых неровных поверхностей и линий. Устройство позволяет измерять длину и расстояние с помощью встроенного колеса со шкалой, которая отсчитывает длину согласно метрической или имперской системам.