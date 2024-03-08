«Бременские музыканты» собрали в прокате более трех миллиардов рублей

«Бременские музыканты» — семейное, музыкальное кино режиссера Алексея Нужного, созданное студией «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, при участии студии «Союзмультфильм». Герои оригинального мультфильма 1969 года предстают на экране в полнометражном фильме: роль Трубадура исполнил Тихон Жизневский, принцессы — Валентина Ляпина, короля — Сергей Бурунов, атаманши — Мария Аронова, а сыщика — Константин Хабенский. В животных с помощью грима перевоплотились актеры Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев и Аскар Нигамедзянов.