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«Бременские музыканты» собрали в прокате более трех миллиардов рублей

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Музыкальный фильм «Бременские музыканты» собрали в прокате 3 миллиарда рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино.

Ранее киносборы в 3 миллиарда уже показала комедия «Холоп 2», конкурировавшая с «Бременскими музыкантами» в новогодние праздники.

«Общие сборы — 3 001 460 353 рубля», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС.

«Бременские музыканты» — семейное, музыкальное кино режиссера Алексея Нужного, созданное студией «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, при участии студии «Союзмультфильм». Герои оригинального мультфильма 1969 года предстают на экране в полнометражном фильме: роль Трубадура исполнил Тихон Жизневский, принцессы — Валентина Ляпина, короля — Сергей Бурунов, атаманши — Мария Аронова, а сыщика — Константин Хабенский. В животных с помощью грима перевоплотились актеры Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев и Аскар Нигамедзянов.