Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

Тарантино не раскрывает подробности предстоящей ленты. Но в мае 2023 года в беседе с Deadline он рассказал, что события будут разворачиваться в 1977 году. История основана на личности реального человека — кинокритика, который никогда не был по-настоящему знаменит и писал рецензии на фильмы для порнографического журнала. Вероятно, вдохновение постановщик черпал из событий, происходивших с ним. До того как прославиться, Тарантино подрабатывал, загружая в автомат издания для взрослых. Режиссер признался, что в одном из них ему нравился раздел, посвященный кино. Был один критик, который произвел на будущую знаменитость особое впечатление. Он писал саркастически и умно.