Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

Брэд Питт снимется в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик», сообщает Deadline. Автор издания Майк Флеминг считает, что актеру досталась главная роль. Но пока точно неизвестно, кого же сыграет голливудская звезда.
Тарантино не раскрывает подробности предстоящей ленты. Но в мае 2023 года в беседе с Deadline он рассказал, что события будут разворачиваться в 1977 году. История основана на личности реального человека — кинокритика, который никогда не был по-настоящему знаменит и писал рецензии на фильмы для порнографического журнала. Вероятно, вдохновение постановщик черпал из событий, происходивших с ним. До того как прославиться, Тарантино подрабатывал, загружая в автомат издания для взрослых. Режиссер признался, что в одном из них ему нравился раздел, посвященный кино. Был один критик, который произвел на будущую знаменитость особое впечатление. Он писал саркастически и умно.
Автор Deadline заметил: ходят слухи, что с тех пор режиссер сильно переписал сценарий.
«Кинокритик» станет третьим совместным проектом Квентина Тарантино и Брэда Питта. Они работали вместе над «Бесславными ублюдками» и «Однажды в… Голливуде». За второстепенную роль во втором Питт получил «Оскар».
В апреле 2023 года Квентин Тарантино в интервью испанской газете La Vanguardia заявил, что работает над своим последним фильмом — «Кинокритик». Режиссер отметил, что у него нет мотивации для съемок полного метра. Постановщика расстраивает, что сейчас слово «кино» звучит неопределенно и размыто. Также Тарантино отметил, что хотел бы снять телевизионное шоу. В ноябре он намекнул на свой следующий многосерийный проект.