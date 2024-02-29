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Брэд Питт и Джордж Клуни вместе снимутся в новом фильме «Волки»

Это далеко не первая совместная работа актеров.
Источник: AFP 2023

Брэд Питт и Джордж Клуни вместе сыграют в новом фильме «Волки» режиссера Джона Уоттса, известного по последним частям франшизы про Человека-паука. Актеров уже заметили на съемках ленты в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание People.

По данным источника, знаменитости были «счастливы» вернуться к работе и вместе сняться в ленте.

«Брэд Питт и Джордж Клуни — друзья навсегда. Они ценят и уважают друг друга, независимо от того, сколько лет прошло между их совместными съемками в фильмах», — рассказал инсайдер в беседе с People.

Сюжет предстоящего фильма и другие подробности пока держатся в секрете. Дата премьеры заявлена на сентябрь 2024 года.

Брэд Питт и Джордж Клуни работают вместе далеко не первый раз. Ранее они участвовали в съемках комедии «После прочтения сжечь», трех частей «Друзей Оушена» и в режиссерском дебюте Клуни «Признания опасного человека».

Незадолго до этого также стало известно, что Брэд Питт снимется в последнем фильме Квентина Тарантино. Лента выйдет под названием «Кинокритик» и станет третьим совместным проектом актера и режиссера. Ранее они работали вместе над «Бесславными ублюдками» и «Однажды в… Голливуде».

Джордж Клуни, в свою очередь, в последние месяцы занят работой над своим новым фильмом, который выйдет под названием «Парни в лодке» (The Boys In The Boat). Основанная на реальных событиях история расскажет о команде американских студентов по академической гребле, одержавшей победу на Олимпийских играх 1936 года в Берлине.