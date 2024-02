Брэд Питт и Джордж Клуни вместе снимутся в новом фильме «Волки»

Джордж Клуни, в свою очередь, в последние месяцы занят работой над своим новым фильмом, который выйдет под названием «Парни в лодке» (The Boys In The Boat). Основанная на реальных событиях история расскажет о команде американских студентов по академической гребле, одержавшей победу на Олимпийских играх 1936 года в Берлине.