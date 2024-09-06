Брэд Питт и Джордж Клуни могут появиться в «Четырнадцати друзьях Оушена»

Брэд Питт и Джордж Клуни могут вернуться к ролям Расти Райана и Дэнни Оушена в четвертой части франшизы «Друзья Оушена», сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.
По данным издания, над фильмом работают кинокомпании Warner Bros и Smokehouse. С большой вероятностью проект получит название «Четырнадцать друзей Оушена», по аналогии с тремя прошлыми частями франшизы.
Также инсайдеры заявили, что это будет первый фильм о грабителях во главе с Оушеном без режиссера Стивена Содерберга. Вместо него продюсеры намерены нанять Эдварда Бергера, снявшего военную картину «На Западном фронте без перемен». Она получила четыре премии «Оскар», в том числе как лучший фильм на иностранном языке, семь премий BAFTA, в частности в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер», и номинацию на «Золотой глобус».
Журналист Deadline отметил, что постановщик пока не получил официального предложения о заключении контракта и работа над фильмом в целом сейчас «на ранней стадии». Он же предположил, что Мэтт Дэймон, Кейси Аффлек и другие актеры прошлых частей войдут в актерский состав.
В этом году ожидается премьера первой работы немецкого режиссера после «На Западном фронте без перемен» — «Конклав» об интригах в Ватикане после смерти папы римского. Главные роли исполнили Рэйф Файнс и Стэнли Туччи.
О запуске в производство «Четырнадцати друзей Оушена» говорилось еще два года назад. В 2023 году Джордж Клуни сказал, что есть хороший сценарий для новой части и, возможно, «в конечном итоге они снимут такой фильм».
Оригинальная криминальная драма «Одиннадцать друзей Оушена» о команде профессиональных мошенников и воров, которая совершает дерзкие ограбления, была выпущена в 1960 году. Главную роль в нем сыграл Фрэнк Синатра. В 2001 году вышел одноименный ремейк, затем последовали два продолжения — в 2004 и 2007 годах. В 2008-м был снят спин-офф «8 подруг Оушена», в центре повествования которого стала Дебби Оушен в исполнении Джулии Робертс.
Ранее на этой неделе Брэдд Питт и Джордж Клунии представили на 81-м Венецианском кинофестивале фильм «Одинокие волки». Легендарные голливудские звезды сыграли профессиональных преступников, которые обнаруживают, что их обоих наняли для выполнения одного и того же смертельно опасного задания. Два волка-одиночки вынуждены работать вместе, если кто-то из них хочет получить свою награду.