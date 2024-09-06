Брэд Питт и Джордж Клуни могут появиться в «Четырнадцати друзьях Оушена»

Также инсайдеры заявили, что это будет первый фильм о грабителях во главе с Оушеном без режиссера Стивена Содерберга. Вместо него продюсеры намерены нанять Эдварда Бергера, снявшего военную картину «На Западном фронте без перемен». Она получила четыре премии «Оскар», в том числе как лучший фильм на иностранном языке, семь премий BAFTA, в частности в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер», и номинацию на «Золотой глобус».