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Бразильский политик Франсиско Гомеш умер после атаки роя пчел

Инцидент произошел на его же ферме.

Источник: Damien Tupinier/C0

Бывший бразильский политик Франсиско Эудес Алвес Гомеш (Francisco Eudes Alves Gomes) скончался в 70 лет после нападения сотен пчел, пишет Need To Know и публикует кадры смертельной атаки насекомых.

Инцидент произошел 9 января на ферме Гомеша, где он собирался на тракторе расчистить участок земли и посадить авокадо. Машина врезалась в дерево, где находился пчелиный улей, и насекомые набросились на Гомеша.

Пострадавшего доставили в больницу в соседнем городе Тиангуа, но спасти мужчину не удалось — он умер из-за анафилактического шока.

В Need To Know напомнили, что высокие дозы пчелиного яда могут привести к анафилактическому шоку и при отсутствии аллергии.

Гомеш занимал пост советника в Тиангуа четыре срока (последний из них — с 2013 по 2016 год). Он был союзником президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.