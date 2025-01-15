Бразильский политик Франсиско Гомеш умер после атаки роя пчел

Бывший бразильский политик Франсиско Эудес Алвес Гомеш (Francisco Eudes Alves Gomes) скончался в 70 лет после нападения сотен пчел, пишет Need To Know и публикует кадры смертельной атаки насекомых.
Инцидент произошел 9 января на ферме Гомеша, где он собирался на тракторе расчистить участок земли и посадить авокадо. Машина врезалась в дерево, где находился пчелиный улей, и насекомые набросились на Гомеша.
Пострадавшего доставили в больницу в соседнем городе Тиангуа, но спасти мужчину не удалось — он умер из-за анафилактического шока.
В Need To Know напомнили, что высокие дозы пчелиного яда могут привести к анафилактическому шоку и при отсутствии аллергии.
Гомеш занимал пост советника в Тиангуа четыре срока (последний из них — с 2013 по 2016 год). Он был союзником президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.