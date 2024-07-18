Бразильский дизайнер Мораис создал 3D-модель лица Ивана Грозного

Кто такой Иван Грозный, читателям Vokrugsveta.ru рассказывать не надо, но при всей его славе и неоднозначности истинная внешность царя для нас загадка — оставшиеся прижизненные изображения выполняли европейские художники по словесному описанию.
Единственный настоящий портрет, который писал мастер, и вправду видевший царя, историки «проявили» всего семь лет назад. Его разместили на переплете первой русской печатной книги «Апостол», изданной в 1564 году, но стерся и был практически неразличим. Восстановленная гравюра оказалась крохотной — не больше двух сантиметров в диаметре и насколько она соответствует истине, сказать сложно.
До сих пор эталоном считается работа советского антрополога Михаила Герасимова. В 1963 году именно он исследовал захоронение Ивана Грозного и по черепу восстановил его облик: большие губы, нос крючком, один глаз больше другого.
«В результате перед нами грузный немолодой человек, с массивным полным торсом, сильной шеей, с лицом властным, умным, но жёстким, достаточно неприятным, с брезгливой гримасой губ, вислым носом, массивным подбородком», — так описывал Герасимов правителя XVI века.
Автор нового исследования Сисеро Мораис (Cicero Moraes) — скорее научный дизайнер, нежели антрополог. Он занимается 3D-моделированием различных объектов и судебно-медицинским реконструированием лиц. И его заинтересовала разница описаний.
Согласно исследованию Герасимова, похоже, что царь вел беспорядочный образ жизни, злоупотребляя едой и алкоголем.
«Но в молодости его описывали как высокого, с красивыми волосами, широкими плечами, сильными мускулами и приятным лицом. Возможно, образ жизни ухудшил его состояние», — пишет Мораис.
Чтобы восстановить лицо Грозного, Мораис использовал авторский метод, включающий в себя комбинацию нескольких подходов. В частности, он собирал данные от добровольцев, чтобы определить, насколько толстой была кожа царя в разных частях головы. Другой техникой стала анатомическая деформация, при которой исследователь менял цифровые изображения добровольцев, пока они не стали соответствовать пропорциям Ивана Грозного.
«Закончив, я сравнил лицо, которое получилось у меня, и работу Михаила Герасимова, — говорит Мораис. — Мы использовали разные подходы, но результаты очень похожи — отличаются только нижняя губа и подбородок».