Бразильский дизайнер Мораис создал 3D-модель лица Ивана Грозного

Единственный настоящий портрет, который писал мастер, и вправду видевший царя, историки «проявили» всего семь лет назад. Его разместили на переплете первой русской печатной книги «Апостол», изданной в 1564 году, но стерся и был практически неразличим. Восстановленная гравюра оказалась крохотной — не больше двух сантиметров в диаметре и насколько она соответствует истине, сказать сложно.