Братья Гримм — завоевание мира. О каком времени сложены знаменитые сказки?

Потому что она была невероятно жестокой и пугающей. Льющаяся потоками кровь, зашкаливающее насилие, секс в диапазоне от эротики и срамного юмора, сосредоточенного ниже пояса, до инцеста, кроме того — каннибализм и инфантицид, то есть умышленное детоубийство… И это уже после того, как Вильгельм уже разок прошёлся по сказкам своей рукой. В изначальных вариантах всего перечисленного было не просто много — по сути, они только из этого и состояли. А то, что читаем мы — итог многолетней деятельности Вильгельма, который постоянно возвращался к сказкам и доводил их до приемлемого для детей вида вплоть до своей смерти в 1859 году.