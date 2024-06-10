Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер разводится с женой после 13 лет брака

Брат принцессы Дианы, 9-й граф Чарльз Спенсер, разводится с женой, актрисой Карен Гордон, после 13 лет брака. Об этом сообщает Daily Mail.
60-летний граф сам подтвердил происходящее в беседе с изданием. «Это очень печально. Я просто хочу посвятить себя всем своим детям и внукам. Желаю Карен счастья в будущем», — коротко прокомментировал новость Спенсер.
По данным издания, отношения супругов испортились после его мемуаров, которые увидели свет в марте этого года. В отрывках, опубликованных Daily Mail, говорилось в том числе о том, что Чарльз Спенсер подвергся физическому и сексуальному насилию в школе-интернате в Мейдвелл-холл. На тот момент младшему брату принцессы Дианы было 11 лет. Спенсер признался, что помощница главной воспитательницы «охотилась за детьми» и не оставляла их в покое даже по ночам. А Джон Порч, «ужасающий и садистский» директор, жестоко избивал воспитанников.
Уточняется, что супруги известили персонал семейного поместья Спенсеров в Нортгемптоншире о грядущем разводе в том же месяце.
Чарльз Спенсер и Карен Гордон познакомились на свидании вслепую в одном из ресторанов Лос-Анджелеса в 2010 году. Они поженились 18 июня 2011 года на территории Олторпа, где похоронена принцесса Диана. В браке родилась дочь Шарлотта Диана, ей сейчас 12 лет. Карен Гордон также воспитывает еще двух дочерей от первого брака с голливудским продюсером Марком Гордоном (сериалы «Анатомия страсти», «Частная практика», «Мыслить как преступник», фильмы «Спасти рядового Райана», «Законы привлекательности», «2012»).
Ранее граф Спенсер был женат дважды: с 1989 по 1997 год — на британской модели Виктории Локвуд, с 2001 по 2007 год — на Кэролайн Фрейд. От первого брака у него есть четверо детей: дочери Китти, Элайза и Амелия и сын Луи Фредерик, наследник титула отца. От второго — двое детей: сын Эдмунд Чарльз и дочь Лара.
Ранее племянник Чарльза Спенсера, принц Уильям, посетил свадьбу 7-го герцога Вестминстерского Хью Гросвенора и его избранницы Оливии Хенсон. Это крестный сын короля Великобритании Карла III, близкий друг его сыновей — принцев Уильяма и Гарри, а еще крестный отец старшего сына Уильяма — принца Джорджа. Наследник престола в день свадьбы выполнял роль шафера жениха.