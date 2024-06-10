Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер разводится с женой после 13 лет брака

По данным издания, отношения супругов испортились после его мемуаров, которые увидели свет в марте этого года. В отрывках, опубликованных Daily Mail, говорилось в том числе о том, что Чарльз Спенсер подвергся физическому и сексуальному насилию в школе-интернате в Мейдвелл-холл. На тот момент младшему брату принцессы Дианы было 11 лет. Спенсер признался, что помощница главной воспитательницы «охотилась за детьми» и не оставляла их в покое даже по ночам. А Джон Порч, «ужасающий и садистский» директор, жестоко избивал воспитанников.