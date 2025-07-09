Брат из СНГ: начнет ли Россия защищать свои национальные интересы в республиках бывшего Союза

России следует определиться, как она относится к жителям стран СНГ, заявил в интервью РБК глава Россотрудничества Евгений Примаков. «Мы должны определиться, являются ли они на самом деле нашими братьями, объединенными общей историей, общим пространством, общей исторической судьбой, или мы к ним относимся “Дружба дружбой, а табачок врозь”. Как мне кажется, мы не можем говорить: “Ребята, наши деды вместе воевали, мы братья навек, но мы не хотим, чтобы ваши дети учились в наших школах”. Одно с другим не бьется. Мы должны выбрать что-то одно, и тогда мы будем более предсказуемым партнером с понятным национальным интересом», — подчеркнул он.
Интервью появилось на фоне беспрецедентного обострения отношений России одновременно с двумя странами Закавказья, являющимися ключевыми игроками региона: нашим союзником по ОДКБ и ЕАЭС Арменией и «стратегическим партнером Азербайджаном». Впрочем, сложности возникают не только там. Аналогичные процессы происходят и в республиках Средней Азии, хотя они не настолько бросаются в глаза.
Преследование участников СВО
На днях суд Узбекистана приговорил 32-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в СВО. Это далеко не первый случай. И не только в Узбекистане. Напомню, в прошлом году суд в Киргизии признал гражданина страны, принимавшего участие в СВО, виновным в наемничестве и приговорил к пяти годам лишения свободы. А весной 2023-го года другому гражданина Киргизии по этой же статье дали десять лет.
В том же году стало известно, что власти Таджикистана начали составлять списки граждан страны — участников СВО. Понятно, с какими целями. Происходило это на фоне того, что многие граждане этой страны поехали добровольцами на СВО ради получения российского гражданства.
Подходы к вопросам нелегальной миграции тоже разнятся
Кстати, на днях Душанбе начал насильственную депортацию афганских беженцев. Тот самый Душанбе, который постоянно выражает протест, когда в России проводят рейды про проверке нелегальной миграции или ужесточается миграционное законодательство. Замкнутый круг: все больше и больше таджиков едут в Россию из-за невыносимых условий жизни на родине, многие из них получают российский паспорт, в том числе, через СВО, за что дома их ждет тюрьма. Но стоит России начать высылать нелегалов, начинаются претензии. Они формулируются даже из-за якобы «жестокого обращения» с террористами из «Крокуса», что уж совсем вызывает недоумение: а это точно наши союзники и друзья?
Казахстан тоже преследует своих граждан, решивших помочь России. Так в конце 2023 года местный суд приговорил ветерана ЧВК «Вагнер» к семи годам за участие в боях за Артемовск в зоне спецоперации. И этот случай тоже не единичный.
Казахстан, Таджикистан и Киргизия, в отличии от Узбекистана, члены ОДКБ. Воевать за Россию от них никто не требует, но, очевидно, что преследование участников СВО, ставшими таковыми добровольно — является сугубо политическим жестом. Да, в УК всех этих стран есть статьи о наемничестве, и что? Они есть и в УК стран НАТО, но что-то за участие в боевых действиях на стороне ВСУ еще никого не посадили. У НАТО в этом полная солидарность, а у нас что? Исключительно потребительское отношение к ОДКБ и России. Особенно, странно все это со стороны Казахстана, который ОДКБ в январе 2022-го спасла от гражданской войны.
Дерусификация Казахстана
В Казахстане, к слову, антироссийский крен преследованием СВОшников не ограничивается. Министерство культуры страны окончательно взяло курс на ужесточение языковых требований для телеканалов и радиостанций. Уже сегодня в стране действует языковая квота — не менее 55% эфирного времени в неделю должно быть на казахском языке.
Теперь власти обсуждают возможное введение штрафов за нарушения, а также ограничение объёмов рекламы на русском языке. Кроме того, жива еще память о «языковых патрулях», в республике время от времени вспыхивают бытовые скандалы на почве неприязни к русскому, на которые власти просто закрывают глаза. Продолжается переписывание учебников, реабилитация басмачей и гитлеровских коллаборационистов, навязывание нового видения истории, согласно которому Россия — «колонизатор» и «оккупант», переименовываются улицы и города.
Антироссийские учебники в Киргизии
Аналогичные процессы происходят и в Киргизии, где также обнаруживаются антироссийские учебники истории. В этой стране учат детей тому, что Россия виновна в «геноциде кыргызов», реабилитируют «борцов с колониализмом», а на деле бандитов и террористов, переименовывают топонимы, связанные с Россией и СССР, сносят памятники. В начале июня власти города Ош снесли один из самых высоких памятников Ленину в мире. Молча, ничего не объясняя. Тем не менее, все это до боли напоминает Украину.
Дальше — больше, на днях власти города Балыкчи снесли памятник Петру Петровичу Семёнову-Тяньшанскому, якобы — для строительства туристического объекта. К слову, Балыкчи — основан русскими и прежде носил русское название — Рыбачье. Надо понимать, что речь идет уже не только о декоммунизации, но и о дерусификации, причем, тотальной. Призрак Украины маячит все сильнее и сильнее.
Ранее стало известно, что Киргизия перестала выдавать паспорта россиянам. И это тоже может быть рассмотрено как прогиб под требования Запада, так и очередной шаг на пути отдаления от Москвы. При этом совсем недавно на полях ПМЭФ глава Торгово-промышленной палаты Киргизии Темир Сариев призвал придать своей стране и ее гражданам особый статус в РФ.
Проблемы с мигрантами в России
Думаю, не надо напоминать о росте недовольства россиян засилием мигрантов из республик Средней Азии и Закавказья, которые являются очевидными лидерами организованной и не очень преступности в России. И этот фактор спровоцирован во многом тем, что молодежь в этих странах с детства учат в лучшем случае — потребительскому отношению, а в худшем — ненависти к нашей стране, тем что людей воспитывают в полном отрыве от русского языка и культуры. Тем не менее, Россия остается единственным местом, где они могут заработать деньги в условиях проседания национальных экономик, которые, к слову, хоть как-то выживают тоже благодаря кооперации с РФ, включая не входящие в ЕАЭС Узбекистан и Азербайджан, огромное количество граждан которых живут и зарабатывают в нашей стране.
Нужен пересмотр подхода к отношениям с «бывшими»
На этом фоне вопрос, поднятый Примаковым, становится все более актуальным. Конечно, можно сколько угодно ругать власти наших бывших республик за «многовекторность» и нацбилдинг на основе отрицания нашей исторической общности, но стоит также задать ряд вопросов себе. Как долго еще мы будем закрывать глаза на происходящее там и продолжать нынешнюю политику, которая, очевидно, все больше заходит в тупик и может привести к формированию новых кризисов, подобных украинскому?
Конечно, пересмотр подходов не означает, что нужно выслать всех бывших соотечественников, отгородиться от них визами, как призывают некоторые эксперты, которые считают угрозу от республик СНГ страшнее угрозы от Запада и НАТО. Но и продолжать, как раньше — тоже становится невозможным, нужно взглянуть правде в глаза: мантры о «единстве» и «братстве» не сработали даже в отношении самых близких наших родственников — украинцев, и нам нужно фактически с нуля начинать возвращать геополитическое влияние на наших бывших территориях, но уже иными методами.
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