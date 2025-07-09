Брат из СНГ: начнет ли Россия защищать свои национальные интересы в республиках бывшего Союза

Думаю, не надо напоминать о росте недовольства россиян засилием мигрантов из республик Средней Азии и Закавказья, которые являются очевидными лидерами организованной и не очень преступности в России. И этот фактор спровоцирован во многом тем, что молодежь в этих странах с детства учат в лучшем случае — потребительскому отношению, а в худшем — ненависти к нашей стране, тем что людей воспитывают в полном отрыве от русского языка и культуры. Тем не менее, Россия остается единственным местом, где они могут заработать деньги в условиях проседания национальных экономик, которые, к слову, хоть как-то выживают тоже благодаря кооперации с РФ, включая не входящие в ЕАЭС Узбекистан и Азербайджан, огромное количество граждан которых живут и зарабатывают в нашей стране.