Брать или не брать? Советы для тех, кто решился на ипотеку

Эксперты aif.ru дали несколько советов, как не разориться на дорогом займе.
Накопить крупную «первоначалку»
Большинство банков готово рассмотреть заявки на кредит по рыночным условиям, если у человека есть хотя бы 30% накоплений от суммы сделки. Но тогда при нынешних ценах размер ежемесячного платежа будет гигантским, а переплата за объект при текущих ставках будет как минимум трехкратной.
«Если человек не попадает под льготное кредитование, то лучше идти за покупкой, когда есть 70−80% первоначального взноса, — уверен ипотечный брокер Дмитрий Ракута. — Особенно при сделке с жильем на вторичном рынке. Эта схема подойдет, если человек уже продал какую-то свою недвижимость, а к вырученным деньгам для покупки нового объекта хочет взять дополнительный заем. Тогда можно добрать небольшую сумму в кредит даже по ставке 21−22%. Ежемесячные платежи не будут такими шокирующими. Еще одно важное условие: такой кредит нужно брать на короткий срок — до 5−7 лет, чтобы переплата была не такой бесконечно большой».
Снизить ставку
Это можно сделать несколькими путями. Банки могут уменьшить ставку на процент-другой для своих зарплатных клиентов. Иногда такие же преференции кредиторы дают заемщикам, которых в банк привели ипотечные брокеры-партнеры или риелторы.
Некоторые банки предлагают специальные условия по ипотечным кредитам. Например, программы с пониженной ставкой, которая сохраняется до трех лет либо на период строительства. Ставка клиента может быть 3−9,9%. Минус в том, что предложение работает для покупки жилья в некоторых новостройках, но не на «вторичке».
Для заемщика стоимость квартиры в новостройке при этом не вырастает. Это дает возможность даже в условиях высоких ставок купить новое жилье у застройщика.
На размер ставки может повлиять и кредитный рейтинг заемщика. Тех, у кого были просрочки при выплате других ссуд, банки считают высокорисковыми клиентами. Самых выгодных предложений таким клиентам не дадут, наоборот, или ставку поднимут, или сумму займа уменьшат.
«На рынке вторичного жилья некоторые банки предлагают такой инструмент, как своя ставка, — дополняет руководитель агентства недвижимости “PRO ОБМЕН” Екатерина Никитина. — В этом случае заемщик вносит единовременную выплату в размере какого-то процента от стоимости кредита и благодаря этому снижает ставку по ипотеке, вплоть до 10% годовых. Не все банки предлагают подобную услугу, однако такие предложения сегодня на рынке есть».
Гасить кредит досрочно
Большинство заемщиков ориентируется на тот график платежей, который им предлагает банк. Но если уж дело дошло до оформления кредита, то в нынешней ситуации супервысоких ставок лучше быть готовым гасить ссуду досрочно.
Идеальный вариант — начать как можно раньше после сделки вносить платеж в двойном размере.
Взять на первое время рассрочку
Вариант подойдет для тех, кто смотрит строящееся жилье. Человеку предлагают приобрести квартиру с небольшими платежами на первых этапах, например, пока жилой дом строится. А затем оформляется ипотека, но уже по рыночной ставке. С прицелом на то, что ключевая ставка рано и поздно все-таки будет снижаться, это позволит приобрести квартиру на выгодных условиях.
«Кроме этого, сегодня на рынке жилья начали использовать схему поиска так называемого донора для покупки квартиры по семейной ипотеке, — добавляет Никитина. — В этом случае покупатели просят у своих родственников, которые по условиям подходят под ту или иную программу, оформить на себя льготный кредит, а выплачивают его сами. Я не рекомендую такой вариант, так как он сопряжен с большим количеством рисков для обеих сторон».