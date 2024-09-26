Брать или не брать? Советы для тех, кто решился на ипотеку

«Если человек не попадает под льготное кредитование, то лучше идти за покупкой, когда есть 70−80% первоначального взноса, — уверен ипотечный брокер Дмитрий Ракута. — Особенно при сделке с жильем на вторичном рынке. Эта схема подойдет, если человек уже продал какую-то свою недвижимость, а к вырученным деньгам для покупки нового объекта хочет взять дополнительный заем. Тогда можно добрать небольшую сумму в кредит даже по ставке 21−22%. Ежемесячные платежи не будут такими шокирующими. Еще одно важное условие: такой кредит нужно брать на короткий срок — до 5−7 лет, чтобы переплата была не такой бесконечно большой».