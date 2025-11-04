Brasil247: сотрудничество РФ и КНР основало фундамент многополярного мира

Визит главы правительства РФ Михаила Мишустина в Китай начался накануне. В Ханчжоу 3 ноября состоялась 30-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. Было отмечено, что этот механизм прекрасно себя зарекомендовал. После этого Мишустин отправился в Пекин, где 4 ноября встретился в председателем КНР Си Цзиньпином и передал ему наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.