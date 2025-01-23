Бранятся — только тешатся. Зачем нужны конфликты в отношениях

Зачастую ссоры возникают потому, что оба человека выросли из рамок, которые когда-то им помогали. Иногда все дело в изменившихся обстоятельствах. Можно копить недовольство, избегая ссор, и ждать, что любимый или любимая сделает то же самое, что и раньше, даже если человеку это уже неудобно. Однако это будет для вас некомфортно: проблемы, которые ясно видит один, другой может не замечать. В итоге произойдет взрыв, после которого помириться будет уже намного сложнее, чем после небольшого конфликта.