Бранятся — только тешатся. Зачем нужны конфликты в отношениях

Что дают конфликты
Помогают увидеть, что для вас важно
Когда люди начинают объяснять партнерам свое видение ситуации, они сами в процессе разбираются, что считают важным. Также во время спора можно определить свои потребности — причиной конфликта обычно становятся именно они, а совсем не те поводы, что лежат на поверхности, объясняет «Лайфхакер».
Например, кто-то из пары опять забыл выбросить мусор, хоть и обещал. Второй человек может ощутить боль из-за невнимательности партнера. Очевидно, что проблема не в самом мусоре. Возможно, не хватает заботы, ощущения, что его ценят. Изучение причин ссоры поможет лучше понять свои потребности.
Помогают узнать партнера и понять его мотивы
После ссоры можно выяснить, какие потребности любимого человека остались незамеченными. Если он сам не говорит о них — расспросите. Здесь важен диалог. При этом необязательно признавать, что партнер прав, а вы — нет. Понять кого-то — это не всегда разделить его точку зрения. По словам психологов, пары, где люди часто конфликтуют, но каждый при этом стремится понять другого, обычно довольно прочные.
Дают увидеть, что за отношения нужно бороться
Зачастую близким достается от нас больше всего. С посторонними мы можем быть очень вежливыми, а дома расслабляемся и начинаем жаловаться на других людей или что-то еще. Любимому человеку приходится это выслушивать, поддерживать, приводить расстроенного в чувство. И это тоже конфликт.
Зачастую именно такие ситуации показывают, как ценны отношения, ведь не каждый готов выслушивать любые жалобы и терпеть негативные эмоции.
Если подобного никогда не случается, значит, вы очень сдержанный и вежливый человек или не чувствуете себя в безопасности даже дома.
Учат искать компромиссы
Во время конфликта людям приходится искать точку зрения, которая устроит всех. Некоторые воспринимают компромисс как отказ от своих желаний. Однако любая точка зрения возникла по каким-то причинам, поэтому получается, что каждый по-своему прав.
Лучше не выяснять, кто виноват, а сразу искать пути решения проблемы. Может оказаться, что есть множество выходов из ситуации. Какой-то обязательно устроит обоих партнеров.
Помогают заметить, что нужны перемены
Зачастую ссоры возникают потому, что оба человека выросли из рамок, которые когда-то им помогали. Иногда все дело в изменившихся обстоятельствах. Можно копить недовольство, избегая ссор, и ждать, что любимый или любимая сделает то же самое, что и раньше, даже если человеку это уже неудобно. Однако это будет для вас некомфортно: проблемы, которые ясно видит один, другой может не замечать. В итоге произойдет взрыв, после которого помириться будет уже намного сложнее, чем после небольшого конфликта.
Почему конфликтов может не быть
Казалось бы, жизнь без ссор прекрасна, спокойна и вообще безоблачна. Однако иногда отсутствие конфликтов — тревожный признак. Например, ссор нет, если в отношениях появилось безразличие. Когда кому-то важно договориться со своей половинкой, он, как правило, в случае спора отстаивает свою точку зрения, и второй партнер делает то же самое. Однако иногда человека вообще не интересует, что думает и что хочет сделать его спутник или спутница. В итоге люди поворачиваются друг к друг другу спиной в буквальном смысле — утыкаются в экраны ноутбука или смартфона. Все это может привести к расставанию.
Также отсутствие ссор может говорить о том, что кто-то из пары боится расстроить или разозлить партнера. Иногда кому-то трудно объяснить, что ему не нравится. Он боится, что партнер воспримет его слова негативно, после чего диалог закончится, но отношения станут более напряженными. В итоге тот, кто чем-то не доволен, молчит. Порой так ведут себя оба партнера. Невысказанное недовольство копится, и отношения становятся прохладнее. В итоге может наступить безразличие, что также приведет к разрыву.
Американская звезда соцсетей Сара Баус тоже призывает не молчать о недовольстве партнером. Она предлагает высказывать критику, но не прямо в лоб, а через кодовую фразу.