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Брак улучшает мужское здоровье, но ухудшает женское

Предыдущие исследования показали, что брак положительно воздействует на здоровье как мужчин, так и женщин. Однако работа ученых из Канады выявила другую закономерность.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Специалисты из Университета Торонто (Канада) установили, что брак по-разному влияет на процесс старения у мужчин и женщин. Исследование опубликовано в журнале International Social Work.

В исследовании участвовал 7641 житель Канады в возрасте от 45 до 85 лет. Респонденты рассказали о состоянии своего здоровья, качестве жизни, семейном положении, опыте брака, развода, а также смерти избранника.

Оказалось, что женатые мужчины стареют в более комфортных условиях. Ученые предположили, что люди в браке поощряют друг друга к принятию и поддержанию правильного образа жизни, включая отказ от курения или регулярное выполнение физических упражнений.

Замужние женщины по состоянию здоровья и качеству жизни отличались от незамужних несущественно. Зато те, кто никогда не был замужем, имели в два раза больше шансов на «оптимальное» старение, чем участницы, которые овдовели или развелись во время исследования.

По мере старения положительно на участников повлияли такие факторы, как регулярное общение с родственниками, друзьями и соседями, здоровое питание, отсутствие вредных привычек.

Исследователи подчеркнули важность осознания влияния половых различий на процесс старения. Это поможет разработать программы поддержки пожилых людей, которые никогда не вступали в брак, развелись или овдовели.

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