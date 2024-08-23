Брак улучшает мужское здоровье, но ухудшает женское

Специалисты из Университета Торонто (Канада) установили, что брак по-разному влияет на процесс старения у мужчин и женщин. Исследование опубликовано в журнале International Social Work.
В исследовании участвовал 7641 житель Канады в возрасте от 45 до 85 лет. Респонденты рассказали о состоянии своего здоровья, качестве жизни, семейном положении, опыте брака, развода, а также смерти избранника.
Оказалось, что женатые мужчины стареют в более комфортных условиях. Ученые предположили, что люди в браке поощряют друг друга к принятию и поддержанию правильного образа жизни, включая отказ от курения или регулярное выполнение физических упражнений.
Замужние женщины по состоянию здоровья и качеству жизни отличались от незамужних несущественно. Зато те, кто никогда не был замужем, имели в два раза больше шансов на «оптимальное» старение, чем участницы, которые овдовели или развелись во время исследования.
Исследователи подчеркнули важность осознания влияния половых различий на процесс старения. Это поможет разработать программы поддержки пожилых людей, которые никогда не вступали в брак, развелись или овдовели.
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