Брак с Золотухиным, любовь с Филатовым. Как Нина Шацкая играла Маргариту

Про свою работу в театре на Таганке и с Юрием Любимовым Шацкая всегда отзывалась двояко. В принципе, начало там задалось — её сразу ввели в роль, но в один из «старых» спектаклей, доставшихся режиссёру от Московского театра драмы и комедии. А вот потом всё развивалось очень странно: актриса с болью вспоминала, как в спектакле «Антимиры» она долго-долго лишь меняла мизансцену — «то сядет на пандус, то встанет… “— хотя и выходила на поклоны вместе со всеми. А читать стихи Андрея Вознесенского ей доверили значительно позже. “Мне было жаль эту несчастную, но называть её идиоткой мне бы не хотелось, потому как этой дурёхой была я”, — напишет она через много лет об этой некрасивой ситуации.