Брак с Золотухиным, любовь с Филатовым. Как Нина Шацкая играла Маргариту

16 марта 1940 года появилась на свет Нина Шацкая — актриса театра на Таганке времен Юрия Любимова и Владимира Высоцкого, у которой был «странный брак» с Валерием Золотухиным и «биография любви» с Леонидом Филатовым.
Что может быть лучше для актёра, чем попасть в труппу театра, о котором говорят буквально все? Билеты в который невозможно достать, а на сцене блистает набирающий популярность Владимир Высоцкий? Но за внешней мишурой может скрываться что угодно — любовь и измена, деспотичный режиссёр и зависть коллег. Через всё это прошла актриса Театра на Таганке Нина Шацкая.
«Только в этот театр!»
Начало биографии у Шацкой было не слишком выдающимся. Родилась она в Москве, в детстве пережила войну. Решение стать актрисой приняла в школе и, в отличие от многих других желающих, сумела поступить в ГИТИС. Во время учёбы, по её собственным воспоминаниям, ей не нравились многие предметы, она ненавидела «скуку истматов и прочих матов», хотя и училась на пятёрки — ради стипендии. В том же институте, на том же факультете музыкальной комедии и на том же курсе учился выходец из Алтайского края Валерий Золотухин, с которым, по мнению Шацкой, они были «слишком разными». Но после получения дипломов в 1963 году они стали мужем и женой, и получился «странный брак», как актриса описала его в своей книге «Любовь на Таганке».
Начало семейной жизни было сложным. Золотухина приняли в театр имени Моссовета, а Щацкую туда не взяли. Правда, разок ей довелось заменять приболевшую актрису, но постоянной работы не было. Через год простоя она услышала от знакомых про то, что Юрий Любимов набирает актёров в свой театр на Таганке, и уговорила супруга попробоваться: такое впечатление на неё произвел увиденный ещё в Щукинском училище спектакль «Добрый человек из Сезуана». Даже много лет спустя Шацкая говорила об этой постановке с восторгом, а резюме было коротким и понятным: «Конечно же, только в этот театр!..».
На этот раз супругам повезло — Любимов взял в труппу и Золотухина, и Щацкую, хотя они скрыли от него, что состоят в браке.
«То, что я хотела, я играла»
Про свою работу в театре на Таганке и с Юрием Любимовым Шацкая всегда отзывалась двояко. В принципе, начало там задалось — её сразу ввели в роль, но в один из «старых» спектаклей, доставшихся режиссёру от Московского театра драмы и комедии. А вот потом всё развивалось очень странно: актриса с болью вспоминала, как в спектакле «Антимиры» она долго-долго лишь меняла мизансцену — «то сядет на пандус, то встанет… “— хотя и выходила на поклоны вместе со всеми. А читать стихи Андрея Вознесенского ей доверили значительно позже. “Мне было жаль эту несчастную, но называть её идиоткой мне бы не хотелось, потому как этой дурёхой была я”, — напишет она через много лет об этой некрасивой ситуации.
Да и в целом, Шацкая признавалась, что играла все свои роли как Бог на душу положит, потому что Любимов с ней никогда не работал. «Но то, что я хотела, я играла. Юрий Петрович, думаю, как актрисе, мне доверял», — была уверена она. При этом режиссёра она защищает изо всех сил, мол, как бы Юрий Петрович плохо к актёру ни относился, тот будет играть, если победит в творческом соревновании. Они ругались, спорили, мирились. Но ни Любимов не выгонял Шацкую, ни Шацкая не уходила от Любимова.
Одновременно у неё начались проблемы с Золотухиным — тот «странный брак» проявил себя во всей красе. У него были любовницы, причём одна из них жила в Ленинграде, и к ней приходилось постоянно ездить, выкраивая время у семьи. Он даже не скрывался — записывал свои любовные похождения в дневник, к которому Шацкая имела постоянный доступ.
Ситуацию не выправило даже рождение ребёнка — к началу семидесятых стало понятно, что рано или поздно они с Золотухиным разойдутся. Вот только на «рано» Шацкая почему-то не рассчитывала.
«Удивительная калька совпадений… “
Свой собственный роман на стороне она завела в 1972 году. Леонид Филатов был моложе Шацкой на шесть лет, на Таганку он пришёл в 1969-м, и им потребовалось три года, чтобы найти друг друга. Актриса описывает их отношения как “биографию любви”, но трагедии в них было, пожалуй, побольше, чем в спектаклях Любимова. Оба были несвободны — Филатов тогда жил в гражданском браке с актрисой всё той же Таганки Лидией Савченко.
После развода Шацкой с Золотухиным в 1977 году «любовный квадрат» превратился в треугольник, но легче никому не стало. Хотя сама актриса считала, что она и Филатов соединены «мистическим образом». Убедил её в этом спектакль «Мастер и Маргарита», поставленный Любимовым в 1977 году, в котором Филатов играл Мастера, а Шацкая — Маргариты.
Правда, Мастером Филатов стал не сразу — на первых показах эту роль исполнял актер Дальвин Щербаков, но этот Мастер не понравился режиссёру. А вот Шацкая была первой и единственной тогда Маргаритой, которая к тому же буквально прогремела в театральной Москве — по сюжету её героиня принимала гостей обнаженной до пояса, сидя на плахе на краю сцены, хотя и спиной к зрителям. По тем временам это было что-то сродни вызову общественным устоям, и многие удивлялись, что цензоры эту сцену пропустили. Впрочем, в данном случае, видимо, сработал «фактор Любимова»: на закономерный вопрос чиновника от культуры («А спереди она тоже открыта?») режиссёр предложил ему «посмотреть с другой стороны». Тот отказался.
Сама Шацкая такой дуэт на сцене воспринимала однозначно: «В шестидесятые ты была слишком молода и ещё не доросла до 30-летней Маргариты, и ваши взаимоотношения с твоим возлюбленным Лёней должны были созреть, чтобы вы прочувствовали состояние ваших героев».
Она считала, что ей выпал шанс «прожить судьбу Маргариты», причём одновременно на сцене и в жизни. «Удивительная калька совпадений… “— писала она.
Женой Филатова Шацкая стала лишь в 1982 году, прилежно исполняя при нём роль Маргариты. Она почти не снималась в кино, за немногими исключениями, каким стала драма Филатова «Сукины дети». Когда в начале 1990-х Любимов вернулся в Россию, в театр и попытался установить прежние порядки — она поддержала мужа, который выступил против режиссёра. Вместе они создали «Содружество актёров Таганки» вместе с теми коллегами, кто не принял нового Любимова. И вместе переживали всё, что происходило в 1990-е, когда здоровье Филатова дало серьезные сбои — как раз после раскола Таганки у него случился инсульт, потом у него удалили обе почки, он несколько лет жил на гемодиализе…
Филатов скончался 26 октября 2003 года на 57-м году жизни. Шацкая больше замуж не вышла, она трепетно сохраняла память о втором муже. Работала в театре, в 2008 году наконец стала заслуженной артисткой России… Умерла она в 2021-м от последствий коронавирусной инфекции, который ослабил и без того больной организм. На памятнике, который установлен на её могиле на Троекуровском кладбище, она записала как Нина Филатова.