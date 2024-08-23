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Брак оказался залогом благополучного старения для мужчин

А вот на здоровье женщин замужество особо не влияет.

Источник: Газета.Ру

Канадские ученые из университета Торонто опубликовали результаты нового исследования, показывающего, как брак и социальные связи влияют на здоровье и благополучие пожилых людей. Оказалось, что брак идет на пользу мужчинам. Об этом сообщает портал Medicalxpress со ссылкой на исследование.

Анализ данных 7641 человек (3926 мужчин и 3715 женщин) в возрасте 60 лет и старше, показал, что пожилые мужчины, которые были женаты в настоящем или прошлом, имеют гораздо лучшие показатели здоровья, чем их сверстники, никогда не состоявшие в браке. Такие мужчины имели в два раза больше шансов на успешное старение по сравнению с теми, кто не имел брачного опыта.

Для женщин результаты оказались несколько иными. Женщины, которые никогда не были замужем, имели в два раза больше шансов на «успешное старение» по сравнению с женщинами, которые овдовели или развелись. При этом замужние женщины по здоровью не отличались от тех, кто не состоял в браке.

Также ученые выяснили, что на здоровье в старости влияют социальные связи.

Люди, которые поддерживают регулярные контакты с родственниками, друзьями и соседями, имеют больше шансов на «успешное старение», чем те, кто находится в социальной изоляции.

Ранее ученые из США обнаружили, что старение происходит не постепенно, а резкими скачками — в возрасте около 44 и 60 лет. Эти изменения были отмечены как у мужчин, так и у женщин. В первую волну изменений попали молекулы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболизмом, а вторая волна затронула иммунную систему и углеводный обмен.

До этого американские ученые выяснили, что определенные питательные вещества могут играть решающую роль в здоровом старении мозга. В первую очередь это сочетание различных жирных кислот, антиоксидантов, каротиноидов, витамина Е и холина. Этот профиль соответствует составу питательных веществ в средиземноморской диете. Она включает овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и полезные жиры. В средиземноморской диете много растительной пищи, нежирной рыбы и морепродуктов.