Брак оказался залогом благополучного старения для мужчин

Анализ данных 7641 человек (3926 мужчин и 3715 женщин) в возрасте 60 лет и старше, показал, что пожилые мужчины, которые были женаты в настоящем или прошлом, имеют гораздо лучшие показатели здоровья, чем их сверстники, никогда не состоявшие в браке. Такие мужчины имели в два раза больше шансов на успешное старение по сравнению с теми, кто не имел брачного опыта.