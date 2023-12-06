БПЛА обнаружил в джунглях затерянную дорогу майя

Источник: Zona Arqueológica Uxmal

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) провели исследование территории штата Юкатан, покрытой джунглями. БПЛА использовались для поиска скрытых объектов на расстоянии. Таким образом удалось обнаружить дорогу времен цивилизации майя протяженностью 18 километров. Отчет опубликован на сайте института.

Команда специалистов осмотрела 190 гектаров джунглей, прежде чем обнаружить дорогу. Она около 250 лет соединяла два поселения — Ушмаль и Кабах — в период их расцвета, то есть между 700 и 950 годами нашей эры.

Большая часть дороги заросла деревьями и кустарниками, но при этом сохранились руины пирамиды Волшебника в Ушмале и дворца в Кабахе.

БПЛА помог специалистам оценить масштабы империи майя. На данный момент идентифицировано более 60 тысяч сооружений, среди которых дворцы, пирамиды, церемониальные залы и жилые дома. Всего 964 поселения связывали 177 километров дорог.

Ранее археологи нашли в Гватемале самые ранние фрагменты календаря майя.

Анна Морозова