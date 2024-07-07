Боярский против Михалкова. Зачем советские актеры усы отпускали

С самого зарождения кино перед актерами встал выбор увеличивать личную узнаваемость за счет неких характерных деталей или же меняться от фильма к фильму. Некоторые делали выбор в пользу образа. Например, сложно представить Бастера Китона без его почти неподвижного лица, а Чарли Чаплина — без мешковатых штанов, котелка, трости и знаменитых усов. Вне образа, кстати, Чаплина узнавали с трудом. Он всегда был гладко выбрит, что сбивало с толку публику.
В советском кинематографе у актеров был тот же выбор — постоянно искать новый образ или оставаться собой. Для многих это не было проблемой — их и так узнавали в любом гриме и в любой роли. Но были и актеры, которые сделали те же усы — совсем не чаплиновские, конечно — частью себя. Наверное, это серьезно ограничивало им выбор ролей, но им и зрителям хватало и тех работ, в которых с этим «украшением» не нужно было расставаться.
Михаил Боярский
Представитель актерской династии сниматься начал рано и в самой-самой своей первой роли — в короткометражке 1959 года «Спички детям не игрушка» — появился без усов, которые позже стали его «фишкой». Впрочем, это вполне объяснимо. Юному актеру тогда было всего 9 лет, и ни о какой растительности на лице речи и быть не могло.
Но уже в своей первой взрослой роли, в фильме 1971 года «Держись за облака», где он снимался, будучи студентом Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, усы уже есть. И в последующих работах усы Боярского непременно присутствуют в кадре — в мюзикле «Соломенная шляпка», в «Собаке на сене», разумеется, в «Д’Артаньян и три мушкетёра». И даже в музыкальном фильме «Мама» Боярский играет усатого Волка, а в сказке «Новогодние приключения Маши и Вити» — усатого дикого кота Матвея (правда, гримеры добавили ему усов и бакенбард).
Никита Михалков
Если Боярский почти сразу стал усатым, то Михалкова — сына известного поэта и драматурга Сергея Михалкова и брата режиссера Андрея Кончаловского — сначала запомнил вполне безусым. Про первые его работы в кино можно и не упоминать — в «Солнце светит всем» 1959-го или «Тучи над Борском» 1960-го Михалков снимался ещё школьником. Но вот у Георгия Данелии в «Я шагаю по Москве» он появился уже студентом театрального училища имени Щукина. И снова без усов.
Переход от одного образа к привычному, похоже, произошел в одночасье — в картине 1966-го «Не самый удачный день» Михалков всё ещё снимается без усов, а уже в советско-венгерской картине о Гражданской войне «Звёзды и солдаты» он сыграл усатого прапорщика Глазунова. Ну, а дальше Михалков усы носил гордо — в фильмах «Дворянское гнездо», «Красная палатка», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и многих других своих актерских работах, включая и экранизацию «Собаки Баскервилей», где он играл сэра Генри Баскервиля. Ну и, конечно, в тех картинах, которые Михалков сам ставил в качестве режиссера — «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино» или «Утомленные солнцем».
Леонид Филатов
Выпускник Щукинского училища и один из ведущих актеров театра на Таганке тоже начинал свою карьеру безусым. Правда, с кино он долго не мог поладить, но в его карьере был фильм 1970 года «Город первой любви», где фирменных филатовских усов ещё не было — и актера очень сложно узнать без этой детали. Но прославился на всю страну Филатов уже с усами, которые отрастил где-то в середине 1970-х — он сыграл главную роль в фильме-катастрофе Александра Митты «Экипаж» и надолго стал секс-символом Советского Союза. С усами он выступал в театре, снимался в кино, выходил на эстраду, чтобы прочесть свою сказку «Про Федота-стрельца» — и именно с усами его запомнили и полюбили миллионы зрителей.
Михаил Пуговкин
У этого актера была долгая и плодотворная карьера — 65 лет в кино, около сотни сыгранных ролей, многие из которых зрители помнили и любили, он тесно сотрудничал с Леонидом Гайдаем, в фильмах которого появился шесть раз. Первое время Пуговкин усатым не был, если, конечно, по роли не приходилось использовать что-то накладное. А вот начиная с 1950-х он играл исключительно усатых героев; правда, его усы в глаза обычно не бросались, были эдакой органичной частью образа его героев — будь то прораб на стройке в «Операции “Ы”, режиссер Якин из “Ивана Василеьвича” или спекулянт Сан Саныч в “Спортлото-82”.
Александр Панкратов-Чёрный
У этого актера двойная фамилия появилась вынужденно — чтобы его не путали с другим, более старшим сокурсником; правда, много позже он раскрыл, что на самом деле от рождения у него была совсем другая фамилия, но для всех он так и остался навсегда Панкратовым-Черным. И также вынужденно он обзавелся пышными усами — они скрывали шрам, который ему в детстве оставила собака. Впрочем, ни о том, ни о другом он сейчас не жалеет — псевдоним, усы и сыгранные роли сделали его очень узнаваемым актером.
Бонус: «Усатый нянь» Сергей Проханов
Этого актера, который сейчас больше известен как театральный режиссер, прославила роль молодого паренька, который неожиданно для все стал воспитателем в детском саду и смог справиться с непослушными детишками самого юного возраста.
Но во время съемок усы у Проханова были ненастоящие, накладные — и этими постижами он расплачивался со своими партнерами по площадке за то, что они вели себя хорошо. Свои же усы Проханов так и не стал отращивать, хотя и остался в памяти зрителей именно как «Усатый нянь» из фильма 1977 года.