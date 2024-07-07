Боярский против Михалкова. Зачем советские актеры усы отпускали

Выпускник Щукинского училища и один из ведущих актеров театра на Таганке тоже начинал свою карьеру безусым. Правда, с кино он долго не мог поладить, но в его карьере был фильм 1970 года «Город первой любви», где фирменных филатовских усов ещё не было — и актера очень сложно узнать без этой детали. Но прославился на всю страну Филатов уже с усами, которые отрастил где-то в середине 1970-х — он сыграл главную роль в фильме-катастрофе Александра Митты «Экипаж» и надолго стал секс-символом Советского Союза. С усами он выступал в театре, снимался в кино, выходил на эстраду, чтобы прочесть свою сказку «Про Федота-стрельца» — и именно с усами его запомнили и полюбили миллионы зрителей.