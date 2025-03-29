Боярский отметил, что Абдулов и Авилов хорошо фехтовали во время киносъемок

Актер рассказал о своей работе со знаменитым постановщиком фехтовальных боев в кино, актером и чемпионом СССР Владимиром Балоном. «В основном с ним я и работал, он был идеален. Во-первых, он был профессионал, позволял мне ошибаться и тут же на ходу исправлял эти ошибки своим мастерством. Ну и, конечно, он целиком и полностью ставил все драки: с Авиловым, Жигуновым, остальными актерами из “Гардемарин”, со всеми. Не говоря уж о “Трех мушкетерах”, — отметил он.