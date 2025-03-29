Боярский отметил, что Абдулов и Авилов хорошо фехтовали во время киносъемок

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Актеры Александр Абдулов и Виктор Авилов здорово владели фехтованием, что было видно на киносъемках. Об этом в интервью ТАСС рассказал народный артист РСФСР Михаил Боярский.
Народный артист РСФСР Александр Абдулов, в частности, играл эпизодическую роль гвардейца кардинала в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», одну из главных ролей в котором исполнил Боярский. Авилов играл роль Мордаунта в «Мушкетерах 20 лет спустя».
«Хорошо фехтовал Александр Абдулов. Виктор Авилов, Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян — они молодцы, тоже здорово фехтовали», — сказал Боярский.
Актер рассказал о своей работе со знаменитым постановщиком фехтовальных боев в кино, актером и чемпионом СССР Владимиром Балоном. «В основном с ним я и работал, он был идеален. Во-первых, он был профессионал, позволял мне ошибаться и тут же на ходу исправлял эти ошибки своим мастерством. Ну и, конечно, он целиком и полностью ставил все драки: с Авиловым, Жигуновым, остальными актерами из “Гардемарин”, со всеми. Не говоря уж о “Трех мушкетерах”, — отметил он.
Полный текст интервью будет опубликован 31 марта.