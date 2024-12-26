Боярский и Гузеева — главные «краши» зумеров

Несмотря на то, что эпоха советского кино давно закончилась, ее фильмы продолжают оставаться популярными в России до сих пор — не только у старшего поколения, но и у молодежи. Более того, даже актеры, блиставшие в кадре и на сцене много десятилетий назад, продолжают владеть умами и сердцами юного поколения зумеров.
К такому выводу пришли авторы опроса, проведенного платформой «Дзен». В нем юных россиян (от 18 до 25 лет) призвали рассказать о своих увлечениях среди звезд советского экрана. Самым популярным у девушек стал Михаил Боярский — его считают привлекательным 23% опрошенных девушек.
- Владимир Высоцкий (11%);
- Олег Янковский (8%);
- Вячеслав Тихонов (7,9%);
- Василий Лановой (4%);
- Юрий Гагарин (4%);
- Эдуард Хиль (3,5%);
- Андрей Миронов (3%).
Юноши же чаще всего называли любимой советской звездой Ларису Гузееву — она набрала 9,8% голосов. Далее в списке:
- Светлана Светличная (8,7%);
- Алиса Фрейндлих (6,3%)
- Людмила Гурченко (4%);
- Анастасия Вертинская (4%);
- Наталья Селезнева (4%);
- Ирина Алферова (3%).
Большинство опрошенных, кстати, не имеют четких предпочтений — такой ответ выбрало 42% всех опрошенных юношей и 27% всех девушек.
Про звезду «Мушкетеров» и «Гардемаринов» Михаила Боярского также удалось узнать подробности: сильнее всего зумеров в нем привлекает шляпа (ее отметили 30,6% респондентов), на втором месте — роль д’Артаньяна (18%). Еще молодежь с теплотой относится к усам актера (16,5%) и его шлягеру «Зеленоглазое такси» (16%).
Исследование проводилось в середине декабря онлайн — о его результатах рассказала Афиша Daily. Всего в опросе приняло участие 1253 респондента в возрасте 18−25 лет из всех регионов России.
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