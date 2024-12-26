Боярский и Гузеева — главные «краши» зумеров

Несмотря на то, что эпоха советского кино давно закончилась, ее фильмы продолжают оставаться популярными в России до сих пор — не только у старшего поколения, но и у молодежи. Более того, даже актеры, блиставшие в кадре и на сцене много десятилетий назад, продолжают владеть умами и сердцами юного поколения зумеров.