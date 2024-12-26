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Боярский и Гузеева — главные «краши» зумеров

Молодежь выбрала любимых советских звезд.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Мария Дмитриенко/ТАСС

Несмотря на то, что эпоха советского кино давно закончилась, ее фильмы продолжают оставаться популярными в России до сих пор — не только у старшего поколения, но и у молодежи. Более того, даже актеры, блиставшие в кадре и на сцене много десятилетий назад, продолжают владеть умами и сердцами юного поколения зумеров.

К такому выводу пришли авторы опроса, проведенного платформой «Дзен». В нем юных россиян (от 18 до 25 лет) призвали рассказать о своих увлечениях среди звезд советского экрана. Самым популярным у девушек стал Михаил Боярский — его считают привлекательным 23% опрошенных девушек.

  • Владимир Высоцкий (11%);
  • Олег Янковский (8%);
  • Вячеслав Тихонов (7,9%);
  • Василий Лановой (4%);
  • Юрий Гагарин (4%);
  • Эдуард Хиль (3,5%);
  • Андрей Миронов (3%).

Юноши же чаще всего называли любимой советской звездой Ларису Гузееву — она набрала 9,8% голосов. Далее в списке:

  • Светлана Светличная (8,7%);
  • Алиса Фрейндлих (6,3%)
  • Людмила Гурченко (4%);
  • Анастасия Вертинская (4%);
  • Наталья Селезнева (4%);
  • Ирина Алферова (3%).

Большинство опрошенных, кстати, не имеют четких предпочтений — такой ответ выбрало 42% всех опрошенных юношей и 27% всех девушек.

Про звезду «Мушкетеров» и «Гардемаринов» Михаила Боярского также удалось узнать подробности: сильнее всего зумеров в нем привлекает шляпа (ее отметили 30,6% респондентов), на втором месте — роль д’Артаньяна (18%). Еще молодежь с теплотой относится к усам актера (16,5%) и его шлягеру «Зеленоглазое такси» (16%).

Исследование проводилось в середине декабря онлайн — о его результатах рассказала Афиша Daily. Всего в опросе приняло участие 1253 респондента в возрасте 18−25 лет из всех регионов России.

Ранее рассказывали, о чем мечтают россияне накануне Нового года: об этом тоже стало известно в результате опроса.