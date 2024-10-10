Боялись, что убьют: лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков — об уходе от продюсера и бандитских группировках 90-х

В далеком 1993 году два простых парня из провинции Сергей Жуков и Алексей Потехин сдружились и решили создать группу. Так появились «Руки Вверх!». Прошло уже 30 лет, но до сих пор хиты «Крошка моя», «Он тебя целует» и «18 мне уже» включают на всех дискотеках, а лидер группы Сергей Жуков собирает многотысячные стадионы на своих концертах.
10 октября в российский прокат выходит художественный фильм «Руки Вверх!» об истории группы. 6 октября Сергей Жуков презентовал картину в Екатеринбурге. Перед показом певец рассказал «КП-Екатеринбург» об отношениях с Алексеем Потехиным, уходе от продюсера, угрозах от бандитских группировок и звездной болезни.
Бандиты решали судьбу группы
— Сергей, как вообще зародилась идея создания фильма? Когда вы поняли, что пора?
— Идея зародилась во время пандемии, когда мы все оказались заперты по домам. Появилось время подумать о планах, которые я постоянно откладывал из-за нехватки времени. Тогда я понял, что у нас до сих пор нет ничего такого, что объединило бы все о «Руки Вверх!» в одну историю. Как только появилась возможность, мы с моим партнером, генеральным директором Руки Вверх Production Вадимом Бакуневым придумали фабулу фильма и поехали по волнам моей памяти, в Димитровград, в Самару, в Тольятти, заезжали во все студии, на которых мы с Лешей записывали первые хиты, снимали все на видео. Потом еще около года шла подготовка, полгода писали сценарий, полгода шел кастинг, и, наконец, мы приступили к съемкам.
— Фильм полностью автобиографичный? Или были какие-то моменты, которые добавили для большей эпичности?
— В любом автобиографичном фильме есть добавления, чтобы картинка смотрелась красиво, но я сейчас говорю про какие-то мелочи. К примеру, в фильме мы показываем драку, которая сопровождается озвучкой и спецэффектами. В жизни все было проще: подбегали восемь человек, «запинывали» тебя, ты лежишь в кровище и все. Красиво такую сцену показать в кино? Ну, наверное, нет.
— А вы в школе часто дрались?
— Приходилось. Куда без этого. Однажды у меня был удивительный случай. Родители привезли мне кассетный магнитофон. Такого тогда ни у кого не было. Я принес его в школу и стал всем девчонкам песни включать. Они такие: «Вау, Жуков, круто!». В этот день я был номером один в школе. А после уроков ко мне подошел парень и говорит: «На “махач” идешь сегодня?». Я говорю: «Ну, наверное, иду, а кто дерется то?». А он мне: «Ты. Потому что нечего только для девочек магнитофон таскать. Пацанам даже не дал послушать». И вот ты идешь за школу, там все быстро происходит, а потом сидишь дома с фингалом.
— Какие-то моменты вам тяжело было вспоминать и проживать во время написания сценария?
— Ну, конечно, тяжело. Вы знаете, у нас в фильме есть драматический момент, когда мы с Лешей хотели уйти от продюсера, который нас обманывал, и была встреча с бандитской группировкой, на которой в прямом смысле решалась наша судьба. И с одной стороны сидят «дядечки», которые могут тебе сказать: «Нет, мы вас никуда не отпускаем», а с другой — ребята, которые пообещали нас вытащить. Зрители посмотрят в кино и подумают: «Ну, разговор на повышенных тонах». А тогда нам было очень страшно, что мы думали, что живыми их этого подвала не уйдем. Если бы тогда выпускали памперсы, они бы мне понадобились. А как все закончилось, смотрите в кино.
«С Лешей мы стали видеться чаще»
— Алексей Потехин принимал участие в написании сценария?
— Нет, Леша не писал сценарий. Он с удовольствием снялся в фильме и предоставил кучу архивных записей и фотографий — практически все наше достояние. А еще оказалось, что у него все это время хранились практически все его концертные костюмы. Мы были так счастливы, когда узнали об этом. Так что молодой Леша Потехин у нас в кадре был в настоящих костюмах, а вот Жукова пришлось одевать по воспоминаниям.
— Какие у вас сейчас отношения Алексеем? Многие считают, что коллектив распался из-за ссоры…
— Многие говорят: «Вы расстались и больше никогда не общались». Но никто никогда не ругался. У Леши была очень четкая позиция. Он говорил: «Уходить надо на взлете, красиво». И он остается верен этой позиции, за что я его очень уважаю. Благодаря работе над фильмом мы стали чаще видеться. Появилась возможность сесть вместе и вспомнить, как все было. Но и до этого мы созванивались и всегда поздравляли друг друга с праздниками.
— Стадионы, толпы фанаток — это же не только слава, но и очень большая ответственность и давление. Что вам помогло не сойти с ума и избежать звездной болезни?
— Воспитание. Мы с Лешей из очень простых семей. Мы рождены в СССР и воспитывались в том правильном ключе, когда слово отца — закон, когда мама — это самая святая женщина, когда уважение к старшим — не просто слово, а действие. Когда ты помогаешь бабушкам и дедушкам нести сумки и переводишь их через дорогу не для «сторис», а потому что это твой порыв. Когда на демонстрации кричишь «Ура!» и веришь, что твоя страна — лучшая. И ты делаешь это, не потому что так модно, а потому что это так и есть. Мы росли в такое время и поэтому так искренне и честно к этому относились.
А что касается фанатов, вспомню такой случай. В самом начале карьеры у нас был стадионный концерт, на котором я, стоя на стадионе, по неопытности решил побежать к зрителям. Мне казалось, что нужно же быть к ним ближе. Охрана, которой тогда было пять человек, чуть с ума не сошла, но побежала за мной. И вот я бегу по беговой дорожке, мне улыбаются. И тут люди начинают срываться с трибун и бежать ко мне через все поле. А это тысячи человек. Охрана, к счастью, быстро засунула меня под сцену и утихомирила толпу. В тот момент я понял, какая силища и мощь есть у толпы, а у артистов должна быть ответственность, чтобы эту силищу не направить в ненужное русло.
— В фильме вас в детстве сыграл ваш сын Энджел. Он проходил кастинг или вы сразу понимали, что никто лучше него не подойдет?
— Вы знаете, у меня есть две фотографии детские: моя и его. Эти фото мы даже специально использовали для кастинга, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Зачем искать другого мальчика, если мы с сыном просто одно лицо?! (Улыбается).
Справка КП
Сергей Жуков и Алексей Потехин познакомились в 1993 году в Самаре. Сергей тогда работал ди-джеем на радио «Европа Плюс», а Алексей пришел устраиваться новым ведущим. Парни сдружились и создали группу «Дядюшка Рэй и компания», а с приходом первой популярности, в 1995 году, выбрали более звучное название — «Руки Вверх!».
В 96-м парней под свое крыло взял продюсер Андрей Маликов, а в 99-м Сергей и Алексей разорвали с ним контракт. Позднее музыканты рассказывали в интервью, что продюсер на них наживался и относился к ним, как к рабам. После ухода от Маликова группа стала еще популярнее, но в 2006 году Алексей ушел из коллектива, а Сергей продолжил выступать сольно под брендом «Руки Вверх!».
В 2024-м году группа установила рекорд, собрав три года подряд аншлаг на самом большом стадионе страны в «Лужниках». Ни одному артисту этого сделать еще не удавалось.