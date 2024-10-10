Боялись, что убьют: лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков — об уходе от продюсера и бандитских группировках 90-х

А что касается фанатов, вспомню такой случай. В самом начале карьеры у нас был стадионный концерт, на котором я, стоя на стадионе, по неопытности решил побежать к зрителям. Мне казалось, что нужно же быть к ним ближе. Охрана, которой тогда было пять человек, чуть с ума не сошла, но побежала за мной. И вот я бегу по беговой дорожке, мне улыбаются. И тут люди начинают срываться с трибун и бежать ко мне через все поле. А это тысячи человек. Охрана, к счастью, быстро засунула меня под сцену и утихомирила толпу. В тот момент я понял, какая силища и мощь есть у толпы, а у артистов должна быть ответственность, чтобы эту силищу не направить в ненужное русло.