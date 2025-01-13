Бой государственного значения. Как кремлёвские часы стали главными в стране

Кажется, бой этих курантов проводил черту между годом уходящим и годом наступающим всегда. Меж тем этой традиции и сотни лет нет. Сами часы Московского Кремля, отсчитывающие московское время, понятно, подревнее будут. А что насчёт главенствующего статуса?
Старт XV века
Часы, установленные на дворе великого князя Василия I, сына Дмитрия Донского, в 1404 году, были первыми башенными часами в наших краях. Такой роскоши не мог себе в начале XV века позволить ни один конкурент Москвы. Даже Великий Новгород, обладая баснословным богатством и прямой связью с Европой, завёл у себя нечто подобное лишь в 1436-м.
Механизм первых, «самозвонных и самодвижных» московских часов пришёл в негодность уже к детским годам внука Василия I, великого князя Ивана III. Приоритет был утрачен. Но временно. Следующий рывок был совершён в середине XVI века, поскольку часовщики на службе первого русского царя, Ивана Грозного, упоминаются как раз в то время.
Историк Иван Забелин предполагал, что это были часы именно на Спасской башне: «Вероятно, прежде всего такие, собственно городские, часы были поставлены на Спасских, или Фроловских, воротах, на самом видном месте для торговых и промышленных людей».
Они-то и вернули себе статус главных часов, чтобы не расставаться с ним более 100 лет. Да, механизм ветшал, а то и вовсе уничтожался пожарами. Но место оставалось прежним — Спасская башня. На эти часы обратил особое внимание австрийский посол Августин Мейерберг, побывавший в Москве в 1661 году и приведший в своих записках изображение их циферблата с пояснением: «Таковы главные часы, что на Фроловской башне над Спасскими воротами».
В Петербург и обратно
Почему именно они считались таковыми, поведал другой иностранец, сириец Павел Алеппский, архидьякон Антиохийской православной церкви, посетивший Москву: «Над воротами возвышается башня, где находились чудесные городские железные часы, знаменитые во всём свете по своей красоте и устройству и по громкому звуку своего большого колокола, который слышен был не только во всём городе, но и в окрестных деревнях, более чем за 10 вёрст».
Нынешнее Садовое кольцо было тогда границей Москвы — там проходили укрепления Земляного города. Приблизительный диаметр этого кольца — около 5 километров. А стало быть, сообщение Павла Алеппского фиксирует: Москва и Подмосковье знали, сколько сейчас времени, благодаря часам на Спасской башне. И знали точно — часы отбивали время каждые 15 минут. Так что часов главнее, чем эти, и впрямь не было.
Всё поменялось, когда в 1712 году столица была перенесена в Петербург. Статус главных часов перешёл к часам на Петропавловской крепости — в 1720-м там были установлены куранты-карильон с 35 колоколами. А вот у часов на Спасской башне этот статус отобрали. Когда император Николай I утверждал мелодии, которые должны были исполнять куранты часов, было специально отмечено, что государственный гимн не должен звучать со Спасской башни никогда.
Насчёт «никогда» не вышло — в 1918 году по указанию Ленина куранты Спасской башни были перенастроены на исполнение гимна. Правда, не «Боже, царя храни», а «Интернационала». Но понадобилось ещё 8 лет, чтобы эти часы стали главными. И на этот раз уже не только формально, а по-настоящему, для всей страны. 20 февраля 1926 года началась регулярная радиотрансляция сигналов точного времени в 12 часов ночи — с тех пор бой курантов на Спасской башне стал обязательным атрибутом отечественного эфира.
Вопрос времени
Как появился старый Новый год
До 1492 года новолетие на Руси справляли 1 марта, а после — 1 сентября. В 1699 году Пётр I издал знаменитый указ, который предписывал не только новогодние торжества 1 января: он вводил в России юлианский календарь. Тот самый, восходящий к Юлию Цезарю. Именно он распорядился отсчитывать наступление Нового года 1 января.
Причина проста. Традиционный календарь был короче астрономического на 10 дней. За 9 лет накапливалась разница в 90 дней, а это целое время года. Чтобы весна не выпадала на зиму, приходилось вводить дополнительные безымянные месяцы, что всё только запутывало.
На помощь был призван египетский математик и астроном Созиген Александрийский, который взял за основу солнечный год в 365 дней и привязал месяцы к временам года. А Цезарь назначил 1 января первым днём года, поскольку именно тогда избранные консулы вступали в должность, принимая гражданские, финансовые и политические дела.
Однако и юлианский календарь не был совершенным — он отставал от астрономического на 675 секунд в год. Тут самое время вспомнить песню из фильма «Семнадцать мгновений весны» на стихи Роберта Рождественского: «Не думай о секундах свысока…» Да, в год выходит чуть больше 11 минут. Но за 128 лет эти минуты складываются в полноценный день. Потому-то в 1582-м римский папа Григорий XIII продавил введение более точного календаря, снимавшего проблему. Это и был григорианский календарь, который мы называем «новым стилем», по которому сейчас живём, и который подарил нам дополнительный праздник — старый Новый год.
В 1582 году разница между старым и новым стилем составляла 10 дней. Но почему же тогда старый Новый год мы отмечаем, прибавляя не 10, а 13 дней? Да потому, что юлианский календарь (по которому наша церковь определяет праздники) продолжает отставать всё на те же 675 секунд в год, и разница постепенно растёт. До 1700 года — 10 дней, в XVIII веке уже 11 дней, в XIX столетии — 12 дней. И только в XX веке получилось 13 дней. А после 2100 года разница будет составлять уже 14 дней. Так что те, кто родится в 2025 году, будут на старости лет отмечать православное Рождество не 7, а 8 января, а старый Новый год — 15-го числа.