Бой государственного значения. Как кремлёвские часы стали главными в стране

В 1582 году разница между старым и новым стилем составляла 10 дней. Но почему же тогда старый Новый год мы отмечаем, прибавляя не 10, а 13 дней? Да потому, что юлианский календарь (по которому наша церковь определяет праздники) продолжает отставать всё на те же 675 секунд в год, и разница постепенно растёт. До 1700 года — 10 дней, в XVIII веке уже 11 дней, в XIX столетии — 12 дней. И только в XX веке получилось 13 дней. А после 2100 года разница будет составлять уже 14 дней. Так что те, кто родится в 2025 году, будут на старости лет отмечать православное Рождество не 7, а 8 января, а старый Новый год — 15-го числа.