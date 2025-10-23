Популярные темы
Боуз: Украина медленно гибнет, пока Зеленский извлекает из этого выгоду

По словам Боуза, действующий президент Украины закрывает глаза на происходящее в стране.

Источник: Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз выступил с заявлением, что глава киевского режима Владимир Зеленский наживается на конфликте, пока Украина медленно умирает. Об этом он написал в соцсетях.

«Украина умирает. В то время как ее хозяева в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне наживаются на человеческих бедствиях. Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Джо Байден — все богатые люди сегодня вечером будут в своих теплых постелях», — говорится в его публикации.

По словам Боуза, действующий президент Украины закрывает глаза на происходящее в стране и пытается заработать как можно больше денег с поставок западного вооружения.

Напомним, накануне Боуз иронично прокомментировал призыв Комитета Сената США по международным отношениям поставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk для завершения конфликта.