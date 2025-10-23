«Украина умирает. В то время как ее хозяева в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне наживаются на человеческих бедствиях. Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Джо Байден — все богатые люди сегодня вечером будут в своих теплых постелях», — говорится в его публикации.