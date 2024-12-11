Ботулизм и сальмонеллез. Токсиколог назвал 5 опасностей картофельного пюре

Чтобы пюре хранилось дольше, нужно плотно закрыть его в контейнере. Однако даже в этом случае пюре можно хранить не более двух дней. По истечении этого времени в нём может появиться опасная для жизни бактерия — клостридия ботулинума, которая вызывает ботулизм. Эта бактерия выделяет яд, и, если съесть такое пюре, то через 12−72 часа могут появиться серьезные симптомы, требующие срочной медицинской помощи. Кроме клостридий, там могут размножиться и другие вредные бактерии, например, сальмонеллы или кишечная палочка.