Ботулизм и сальмонеллез. Токсиколог назвал 5 опасностей картофельного пюре

Картофельное пюре, пожалуй, самый лучший и любимый гарнир. Котлеты, кусок курицы, жареная и отварная рыба, да просто стейк из белокочанной капусты — с картофельным пюре все превращается в отличный обед и приятное напоминание о детстве. Но вместе с тем это блюдо не так уж безобидно. О том, какие опасности для здоровья может таить в себе банальное картофельное пюре, aif.ru рассказал Михаил Кутушов, врач-токсиколог, кандидат медицинских наук:
Опасность № 1. Ботулизм и сальмонеллы
Готовое картофельное пюре — высокоуглеводный продукт с высокой влажностью и представляет собой идеальную среду для быстрого размножения различных микроорганизмов. Поэтому срок хранения пюре крайне ограничен, и оптимальным вариантом является употребление в день приготовления.
Чтобы пюре хранилось дольше, нужно плотно закрыть его в контейнере. Однако даже в этом случае пюре можно хранить не более двух дней. По истечении этого времени в нём может появиться опасная для жизни бактерия — клостридия ботулинума, которая вызывает ботулизм. Эта бактерия выделяет яд, и, если съесть такое пюре, то через 12−72 часа могут появиться серьезные симптомы, требующие срочной медицинской помощи. Кроме клостридий, там могут размножиться и другие вредные бактерии, например, сальмонеллы или кишечная палочка.
Опасность № 2. Очень быстро портится
Даже если в картофельном пюре не размножатся самые страшные, угрожающие жизни бактерии, все равно это скоропортящийся продукт. А испортившееся пюре может привести к отравлению.
Причем, чем жирнее пюре, чем больше в нем молока или сливок, тем оно опаснее. Использование молока вместо воды при приготовлении пюре ускоряет его порчу. Молоко, как и картофель, само по себе является благоприятной питательной средой для микроорганизмов, поэтому пюре на молоке портится значительно быстрее.
Кроме того, когда вы добавляете в пюре сыр, зелень, лук, сливочное масло, сливки — знайте, это все способствует ускорению процесса порчи.
Опасность № 3. Крахмал
Если отвлечься от бактерий, хотя это очень серьезная опасность, то в пюре содержится очень много углеводов и крахмала. Что может привести к проблемам с пищеварением. Например, к вздутию живота, метеоризму и дискомфорту в желудке.
Опасность № 4. Калории
В картофельном пюре, особенно очень вкусном, на сливках или молоке, с добавлением большого количества сливочного масла (а чем больше масла и жира в пюре, тем оно вкуснее — прим. ред.) — очень много калорий. Чрезмерное употребление картофельного пюре может способствовать увеличению веса и развитию связанных с ним проблем, таких как ожирение и нарушения метаболизма.
Опасность № 5. Калий
В картофеле содержится большое количество калия. И для многих людей это неплохо. Но для тех, кто страдает заболеваниями почек, может быть опасно. Дело в том, что избыток калия может усугубить проблемы с почками. Поэтому нужно посоветоваться с лечащим врачом и употреблять картофельное пюре ограничено.
Помните, что все хорошо в меру, в том числе и картофельное пюре. И чтобы избежать проблем со здоровьем, его нужно есть в разумных количествах, тщательно соблюдая правила приготовления и хранения.
Картофельное пюре с цедрой
Рецепт Сергея Балашова, шеф-повара 800 Contemporary Steak.
1 кг картофеля.
300 г сливочного масла.
400 мл молока.
2 г мускатного ореха.
Соль.
2 г цедры лимона.
2 г цедры лайма.
2 мл сока лайма.
Шаг 1. Картофель очистить, сварить.
Шаг 2. Протереть горячий картофель через сито, вернуть в кастрюлю, поставить на медленный огонь.
Шаг 3. Добавить постепенно теплое молоко и растопленное сливочное масло.
Шаг 4. Постоянно вымешивать лопаткой, добиваясь нужной консистенции. Интенсивно перемешивать 20 минут, чтобы максимально насытить пюре кислородом и разбить все комочки. Миксер-блендер не использовать.
Шаг 5. Добавить соль и мускатный орех.
Шаг 6. В конце приготовления добавить цедру лимона и лайма, фреш лайма. Все перемешать.