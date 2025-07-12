Бортпроводники — герои СССР и России. Почему эта профессия стала такой опасной

За всю историю российской и советской гражданской авиации произошло 24 удавшихся угона самолета и 91 неудавшаяся попытка. А уж авиакатастроф было — не счесть.
Герои-бортпроводники в СССР
В СССР в стюардессы и стюарды шли за романтикой — себя показать, на людей посмотреть, заработать. Особенно ценились международные рейсы. Романтики на самом деле было немного, а вот опасностей — хоть отбавляй. Неадекватных пассажиров, впрочем, в те годы было меньше — в самолетах в те годы не пили. Главными врагами бортпроводников была паника пассажиров, возникающая при неисправности судна, и… террористы.
Первая жертва: Надежда Курченко
Бортпроводница Надежда Курченко, которой едва исполнилось 19 лет, стала первой жертвой террористов на территории СССР. До этого погиб только один мужчина — бортмеханик.
Девушка пришла работать в Сухумский отряд в 1968 году, а 15 октября 1970 года ее убили. Это произошло в воздухе на рейсе № 244 Батуми—Сухуми—Краснодар. Самолет захватили двое литовских террористов — отец и сын Альгирдас и Пранос Бразинскасы. Бортпроводница попыталась предупредить о захвате экипаж АН-24, чтобы террористы не проникли в кабину, но преступники открыли огонь. Они убили девушку в дверях кабины и ранили трех членов экипажа. Чудом уцелевший второй пилот был вынужден подчиниться требованиям преступников и посадил самолет на территории Турции в Трабзоне.
Тело Курченко было доставлено в СССР на следующий день. Посмертно бортпроводница была награждена орденом Красного Знамени. А угнанный самолет был возвращен в СССР, отремонтирован и долго летал в Средней Азии. На его борту была установлена памятная фотография мужественной стюардессы.
Героические переговорщицы: Елена Жуковская и Сусанна Жабинец
Две советских стюардессы Елена Жуковская (Ганич) и Сусанна Жибнец (Кибарова) были удостоены орденов Красного Знамени за героическое поведение во время захвата самолета солдатами-дезертирами в городе Уфе в 1986 году. Двое угонщиков были вооружены автоматами и пулеметом. 20 сентября они захватили самолет Ту-134, на борту которого было 86 пассажиров и 5 членов экипажа, включая бортпроводниц.
Несмотря на направленные на них стволы автоматов и стрельбу в салоне самолета, в результате которой был убит один пассажир, а еще несколько ранено, девушки вели себя достойно. Они уговорили угонщиков разрешить им вытащить из самолета тело убитого, вывести раненых и отпустить женщин с детьми. А позже уговорили отпустить еще 46 человек.
Когда преступники уснули, приняв вместо наркотиков снотворное, которое им подсунули переговорщики, Елена Жуковская сумела снять с колен одного из них пулемет и унесла его в кабину пилотов, а автомат второго преступника девушки замотали куртками, чтобы тот не смог быстро открыть огонь.
К счастью, во время штурма «альфовцы» сумели вытащить обеих бортпроводниц живыми и здоровыми. Позже стало известно, что Елена Жуковская в момент теракта ждала ребенка.
Один террорист был убит, второй ранен. В результате он и еще 5 соучастников, знавших о подготовке теракта, предстали перед судом.
Тамара Жаркая: убедила террористов сесть
В 1988 году во время захвата Ту-154 семьей Овечкиных погибла бортпроводница Тамара Жаркая. Один из террористов выстрелил в стюардессу в упор из обреза.
Дело в том, что террористы требовали лететь в Британию. Поскольку топлива до Британии не хватало, пилоты уговорили Овечкиных позволить им приземлиться в Финляндии, а на самом деле направили самолет к аэродрому Вещево у границы с Суоми.
Овечкины с воздуха заподозрили неладное, но именно Тамара Жаркая убедила преступников, что внизу — Финляндия. Это стоило ей жизни.
Во время штурма самолета в Вещево погибли еще три пассажира, 17 человек получили ранения.
Валентина Крутикова: на защите кабины пилотов
В ноябре 1983 года террористы попытались захватить Ту-134А, следовавший по маршруту Тбилиси—Батуми—Киев—Ленинград. 7 мажоров из Грузии решили, что на Западе им будет еще лучше, и во время снижения самолета у Батуми попытались взять под контроль кабину пилотов. Они получили достойный отпор от экипажа.
Стюардесса Валентина Крутикова помогала пилотам оборонять кабину и под пистолетным огнем террористов отбросила тело одного из убитых преступников с порога кабины и помогла запереть дверь.
Самолет был посажен в Тбилиси. Увы, Крутикова была убита террористами во время попытки побега с самолета сразу после приземления. Вторая стюардесса — Ирина Химич получила ранение и осталась инвалидом. Еще два члена экипажа и два пассажира погибли, 10 человек получили ранения.
Уцелевшие террористы были расстреляны.
Бортпроводники-герои в России
В XXI веке профессия бортпроводника на гражданских авиалиниях требует не меньшего героизма. И недаром вся Россия помнит слова бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, которую он произнес после удачной посадки неисправного самолета А-321 на кукурузном поле под Москвой: «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы!». Но тогда все закончилось благополучно. А так бывает, увы, не всегда.
Спасти пассажиров. Андрей Дьяконов и Виктория Зильберштейн
Во время авиакатастрофы А-310 в Иркутске, когда авиалайнер выкатился за пределы полосы и загорелся, врезавшись в гаражи, героически погиб бортпроводник Андрей Дьяконов. Он смог выбить дверь аварийного выхода и спас 30 пассажиров, но сам не сумел выбраться из огня — горящий самолет развалился на части. Вместе с Андреем погибли еще две стюардессы: Марина Пронина и Дарина Заборная.
Не менее героически повела себя в этой страшной ситуации стюардесса Виктория Зильберштейн. Она открыла аварийный люк под крылом лайнера и спасла 20 пассажиров. К счастью, она осталась жива, хотя во время столкновения самолета с гаражами получила сотрясение.
Андрей Дьяконов был посмертно награжден орденом Мужества, а Виктория получила медаль «За отвагу».
Шереметьево. Пожар и гибель Максима Моисеева
5 мая 2019 года буквально на боевом посту погиб бортпроводник Максим Моисеев. Он спасал пассажиров из загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс Москва — Мурманск. После аварийной посадки в аэропорту Шереметьево у самолета произошла разгерметизация топливных баков, лайнер загорелся. Максим Моисеев пытался открыть запасной выход в хвосте самолета, но надышался угарным газом и потерял сознание. Кроме него погибли еще 40 человек.
Героические стюардессы Ксения Фогель и Татьяна Касаткина в это время эвакуировали пассажиров в передней части самолета. К счастью, они остались живы.
Юлия Фомина и Олег Космачев: спасли пассажиров
15 марта 2001 года погибла бортпроводница чартерного рейса Ту-154М Стамбул—Москва Юлия Фомина. Самолет был захвачен террористами и посажен в Медине (Судовская Аравия). Захватившие самолет преступники ставили невыполнимые условия — немедленное прекращение борьбы с террористами в Чечне.
Юлия погибла во время штурма лайнера спецназом. Но перед гибелью сумела открыть для пассажиров выход в задней части самолета. Посмертно стюардесса была награждена орденом Мужества.
Об Олеге Космачеве сейчас вспоминают только журналисты. А ведь он вынес из горящего самолета 20 человек. Это случилось 17 марта 2007 года, когда Ту-134АК, выполнявший рейс по маршруту Сургут-Белгород приземлился в Самаре на грунт и перевернулся. Космачев получил ранение, но несмотря на это, стал вытаскивать из горящего самолета пассажиров, а потом еще оказывал травмированным первую помощь.
Мы рассказали только о тех, кто на слуху. А сколько их еще — неведомых героев-бортпроводников, которые гасят панику в салоне, успокаивают когда самолет неисправен или возникает турбулентность, принимают роды, оказывают помощь при сердечных приступах и даже обезвреживают неадекватов. В Международный день бортпроводника гражданской авиации нам остается пожелать им, чтобы количество взлетов всегда было равно количеству удачных посадок, а каждый рейс был легким.
Майя Новик