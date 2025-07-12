Бортпроводники — герои СССР и России. Почему эта профессия стала такой опасной

В СССР в стюардессы и стюарды шли за романтикой — себя показать, на людей посмотреть, заработать. Особенно ценились международные рейсы. Романтики на самом деле было немного, а вот опасностей — хоть отбавляй. Неадекватных пассажиров, впрочем, в те годы было меньше — в самолетах в те годы не пили. Главными врагами бортпроводников была паника пассажиров, возникающая при неисправности судна, и… террористы.