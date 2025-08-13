Борщевик не скроется: как нейросети помогают бороться с опасным сорняком

Нейросеть на страже
В августе 2025 года Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга отчиталась о первых результатах использования ИИ для мониторинга территорий. По данным пресс-службы, восемь собственников земельных участков получили штрафы по 100 тысяч рублей каждый за наличие борщевика. Обучение системы началось летом по поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина.
Несколько месяцев ИИ «показывали» все стадии роста сорняка, чтобы добиться высокой точности распознавания. Теперь восемь комплексов «Городовой» курсируют по 186 маршрутам во всех районах, сканируя земли ежедневно. При фиксации нарушения система автоматически выписывает штраф, а собственник обязан оплатить его и устранить проблему — повторный объезд подтвердит исполнение. Таким образом, весь город можно проверить за 3−4 недели, что, по расчетам властей, мотивирует владельцев оперативно реагировать и предотвращать разрастание борщевика.
Неудачный эксперимент
Борщевик Сосновского был завезен в СССР в 1940-х из Кавказского региона, где он произрастал в естественных условиях. Советские ученые, в частности сотрудники Всесоюзного института растениеводства под руководством Н. И. Вавилова, заинтересовались этим растением как перспективной кормовой культурой для скота из-за его высокой продуктивности и быстрого роста.
Семена борщевика были собраны на Кавказе, и в 1947—1948 годах начались эксперименты по его культивации в центральных и северо-западных регионах СССР, включая Ленинградскую область, Белоруссию и Прибалтику. Изначально борщевик продвигался как силосная культура, способная давать большие урожаи зеленой массы. Однако вскоре выяснилось, что растение токсично для скота в свежем виде, а его сок вызывает ожоги у людей, что привело к отказу от массового выращивания.
За 80 лет он захватил миллионы гектаров земли, заброшенные поля, обочины дорог и лесные опушки, постепенно вытеснив местную флору. По оценкам экспертов, в России борщевик особенно распространен в северо-западных регионах, где климат благоприятен для его семян, сохраняющих всхожесть до 10 лет.
Опасный захватчик
Директор Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН Дмитрий Гельтман считает, что полное истребление борщевика невозможно из-за огромных запасов семян в почве и способности к быстрому размножению — одно растение дает до 100 тысяч семян. По его словам, решить проблему можно, если усилить заботу о землях сельхозназначения, поскольку сорняк не выносит сильного задернения.
«Если восстанавливается нормальное сельскохозяйственное производство, то, как правило, все нормализуется. Это происходит не быстро, а постепенно. Борщевик не выносит сильного задернения», — пояснил он ВФокусе Mail.
Для частных участков директор института рекомендует комплексный подход: сначала нужно провести химическую обработку территории, затем распашку и посев злаков для создания плотной дернины — пышного травянистого покрова. «Сразу не получится, эффект будет виден через пару лет», — добавил Гельтман.
Международный опыт борьбы с борщевиком показывает, что надо работать на опережение, то есть стараться избавиться от растения до его цветения. Химическая обработка пока что остается самым эффективным методом, но требует строгого соблюдения инструкций.
По мнению Гельтмана, особую опасность представляют пограничные территории — обочины дорог и опушки лесов, которые многие из нас видели, разъезжая по России.
Дорожные службы могут скосить борщевик у края, но дальше он пойдет глубже в лес, становясь ничьей проблемой.
Именно таким образом растению удалось заполонить миллионы гектаров.
Штрафы эксперт считает правильным инструментом контроля, но с оговорками: их нужно применять разумно, давая владельцам предписания и время на устранение, а не выискивая одиночные растения на участках.
Дарья Баева