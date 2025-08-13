Борщевик не скроется: как нейросети помогают бороться с опасным сорняком

Семена борщевика были собраны на Кавказе, и в 1947—1948 годах начались эксперименты по его культивации в центральных и северо-западных регионах СССР, включая Ленинградскую область, Белоруссию и Прибалтику. Изначально борщевик продвигался как силосная культура, способная давать большие урожаи зеленой массы. Однако вскоре выяснилось, что растение токсично для скота в свежем виде, а его сок вызывает ожоги у людей, что привело к отказу от массового выращивания.