Бормотание, гримасы, странный танец: в Сети обсуждают приступ Трампа в Белом доме

У Трампа случился припадок, шутят пользователи интернета, обсуждая странное поведение бывшего президента США во время пресс-конференции в Белом доме 6 января 2026 года. Выступление, посвященное недавним событиям в Венесуэле, включая захват президента страны Николаса Мадуро американскими силами, неожиданно превратилось в театр одного актера. Трамп, пытаясь выразить свои мысли о венесуэльском лидере, начал кривляться, издавать нечленораздельные звуки и гримасничать, шокировав журналистов и зрителей эксцентричным поведением.
«Я искренне желаю… Ах, да!… Но у нее имеется… И… Эээх…», — бормотал Трамп с трибуны на протяжении пары минут. Его речь превратилась в бессвязный поток слов и звуков, трудно поддающийся интерпретации.
Фрагмент этого выступления быстро завирусился в интернете благодаря изданию Clash Report. Видео набрало миллионы просмотров за считанные часы. Пользователи соцсетей стали шутить, что у 79-летнего политика случился «припадок» или «нервный срыв», сравнивая его мимику с приступом эпилепсии.
«Трамп выглядит как будто его током ударило!» — написал один из комментаторов соцсети X. Другие пользователи связали странное поведение с преклонным возрастом или стрессом от недавней военной операции в Венесуэле.
В ходе выступления Трамп перешел к прямым обвинениям в адрес Николаса Мадуро, заявив, что тот «пытался украсть» его танец.
«Он жестокий парень. Он выходит на сцену и пытается немного копировать мой танец. Он убил миллионы людей. В центре Каракаса у них есть камера пыток, которую они стараются держать в секрете», — сказал республиканец и наглядно продемонстрировал движения, которые якобы Мадуро скопировал у него.
Это отсылка к знаменитому «танцу Трампа» под песню YMCA, ставшему мемом после его победы на выборах. Президент США отметил, что венесуэльский диктатор таким образом насмехался над ним, что сыграло не последнюю роль в принятии решения о проведении военной акции в Венесуэле, писал NYT.
После этих слов он пожаловался на то, что первая леди Мелания Трамп не одобряет его публичные танцы. «Моя жена ненавидит, когда я это делаю. Вы знаете, она очень стильная и утонченная. Она говорит: “Это настолько не по-президентски!”» — разоткровенничался он, вызвав смех в зале.