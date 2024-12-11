Борису Щербакову исполнилось 75 лет. Самые известные роли артиста

Актеру Борису Щербакову 11 декабря исполнилось 75 лет. Известность ему принесли фильмы «С любимыми не расставайтесь», «Гостья из будущего» и сериалы «Марш Турецкого» и «Солдаты».
Ранее, 5 декабря, сообщалось о госпитализации артиста с сотрясением мозга после его падения на лестничной клетке. 10 декабря «Известия» со ссылкой на свой источник написали, что Щербаков перенес операцию, теперь ему предстоит курс реабилитации.
Борис Щербаков родился 11 декабря 1949 года в Ленинграде. В 1968 году будущий актер переехал в Москву, а в 1972-м окончил школу-студию при МХАТ им. А. П. Чехова. В этом театре Щербаков играл более 30 лет.
В кино у него более 200 ролей, часто на экране он воплощал солдат, летчиков, моряков. О последней профессии Щербаков грезил в детстве: «как любой мальчишка любого портового города мечтал стать моряком».
Среди самых известных проектов Щербакова: «Слушать в отсеках» (1985), «Воры в законе» (1988), «Криминальный квартет» (1989), «Легенда № 17» (2012), «Военная разведка: Северный фронт» (2012).
Щербаков известен также как телеведущий. Более семи лет он вел программу «Доброе утро» на «Первом канале», а также «Последний день» на телеканале «Звезда» и «Наше кино. История большой любви» на канале «Мир».