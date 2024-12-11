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Борису Щербакову исполнилось 75 лет. Самые известные роли артиста

В декабре актер перенес операцию после травмы.

Актеру Борису Щербакову 11 декабря исполнилось 75 лет. Известность ему принесли фильмы «С любимыми не расставайтесь», «Гостья из будущего» и сериалы «Марш Турецкого» и «Солдаты».

Ранее, 5 декабря, сообщалось о госпитализации артиста с сотрясением мозга после его падения на лестничной клетке. 10 декабря «Известия» со ссылкой на свой источник написали, что Щербаков перенес операцию, теперь ему предстоит курс реабилитации.

Источник: PersonaStars

Борис Щербаков родился 11 декабря 1949 года в Ленинграде. В 1968 году будущий актер переехал в Москву, а в 1972-м окончил школу-студию при МХАТ им. А. П. Чехова. В этом театре Щербаков играл более 30 лет.

В кино у него более 200 ролей, часто на экране он воплощал солдат, летчиков, моряков. О последней профессии Щербаков грезил в детстве: «как любой мальчишка любого портового города мечтал стать моряком».

Среди самых известных проектов Щербакова: «Слушать в отсеках» (1985), «Воры в законе» (1988), «Криминальный квартет» (1989), «Легенда № 17» (2012), «Военная разведка: Северный фронт» (2012).

Источник: Legion-Media.ru

Щербаков известен также как телеведущий. Более семи лет он вел программу «Доброе утро» на «Первом канале», а также «Последний день» на телеканале «Звезда» и «Наше кино. История большой любви» на канале «Мир».