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Борисов снимется в фильме Кустурицы по мотивам «Преступления и наказания»

Съемки фильма стартуют летом 2025 года в Сербии.

Источник: Аргументы и факты

Актер Юра Борисов сыграет главную роль в новом фильме Эмира Кустурицы. Об этом режиссер объявил на кинофестивале «Кустендорф» в Сербии.

«Мы с Юрой будем работать над моим следующим проектом. Он называется “Как я не снял “Преступление и наказание””. Сценарий уже готов, осталось его доработать. Это автобиографическая история, в которой пересекаются мои личные переживания и конфликт Достоевского», — рассказал Кустурица.

Режиссер отметил, что высоко ценит талант, природные данные и харизму Юры Борисова.

Съемки фильма стартуют летом 2025 года в Сербии, частично во Франции (Канн), а также в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Ранее стало известно, что Юра Борисов получил номинацию на престижную кинопремию Великобритании BAFTA в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора».