Борисов снимется в фильме Кустурицы по мотивам «Преступления и наказания»

«Мы с Юрой будем работать над моим следующим проектом. Он называется “Как я не снял “Преступление и наказание””. Сценарий уже готов, осталось его доработать. Это автобиографическая история, в которой пересекаются мои личные переживания и конфликт Достоевского», — рассказал Кустурица.