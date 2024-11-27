Борис Джонсон нашел виноватого в эпидемии ожирения — это церковь

Джонсон особо раскритиковал архиепископа Кентерберийского за то, что тот не учитывает духовные потребности людей, из-за чего религиозные лидеры не в состоянии заполнить «ноющую духовную пустоту» граждан. Во время недавнего посещения церкви Джонсон сказал, что он был «одним из примерно десяти человек» в зале, и раскритиковал содержание проповеди.