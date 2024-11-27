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Борис Джонсон нашел виноватого в эпидемии ожирения — это церковь

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вызвал очередные споры и толки в британском обществе, обвинив Англиканскую церковь в эпидемии ожирения, уличив духовный институт в неспособности обеспечить «духовную поддержку» людям, из-за чего они «объедаются», пишет GB News.

Источник: Reuters

Джонсон попал в заголовки газет со своими резкими комментариями о весе детей, заявив, что в его юности «очень редко в классе был толстяк».

«Теперь же они все толстяки! И меня бы расстреляли за то, что я назвал их толстяками, но это правда», — заявил упитанный британец.

Джонсон особо раскритиковал архиепископа Кентерберийского за то, что тот не учитывает духовные потребности людей, из-за чего религиозные лидеры не в состоянии заполнить «ноющую духовную пустоту» граждан. Во время недавнего посещения церкви Джонсон сказал, что он был «одним из примерно десяти человек» в зале, и раскритиковал содержание проповеди.

«Живительный хлеб предлагает Tesco (сеть британских супермаркетов. — Прим. ред.). И они с удовольствием едят его (на Литургии при причащении. — Прим. ред.)», — негодовал Джонсон.