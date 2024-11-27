Борис Джонсон нашел виноватого в эпидемии ожирения — это церковь

Джонсон попал в заголовки газет со своими резкими комментариями о весе детей, заявив, что в его юности «очень редко в классе был толстяк».
«Теперь же они все толстяки! И меня бы расстреляли за то, что я назвал их толстяками, но это правда», — заявил упитанный британец.
Джонсон особо раскритиковал архиепископа Кентерберийского за то, что тот не учитывает духовные потребности людей, из-за чего религиозные лидеры не в состоянии заполнить «ноющую духовную пустоту» граждан. Во время недавнего посещения церкви Джонсон сказал, что он был «одним из примерно десяти человек» в зале, и раскритиковал содержание проповеди.
«Живительный хлеб предлагает Tesco (сеть британских супермаркетов. — Прим. ред.). И они с удовольствием едят его (на Литургии при причащении. — Прим. ред.)», — негодовал Джонсон.