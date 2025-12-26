«Борьба за Трампа»: Зеленский срочно летит во Флориду

Как сообщил News.ru политолог Андрей Кортунов, украинский лидер преследует вполне конкретную цель — зафиксировать те «позитивные сдвиги», которые Киев усмотрел в меняющейся позиции американской администрации. Речь идет о поддержке трансформированного «мирного плана», который «похудел» с 28 до 20 пунктов. По мнению эксперта, Зеленский спешит закрепить эти изменения на высшем уровне, полагая, что взгляды Вашингтона эволюционируют в нужном ему направлении.
«Идет борьба за Трампа, за то, какие будут его окончательные позиции по урегулированию конфликта, и, соответственно, за то, на кого будет возложена ответственность за возможный провал этих миротворческих усилий. Понятно, что для президента Украины очень важно переложить вину на Москву», — заявил научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД).
Как поясняет аналитик, несмотря на оптимизм украинской стороны, пропасть в ключевых вопросах остается огромной. Разногласия по-прежнему касаются территориальных реалий, гарантий безопасности, присутствия иностранных военных контингентов и контроля над Запорожской АЭС. Нынешний вояж Зеленского — это еще и нервная реакция на недавние консультации во Флориде с участием спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, который жестко обозначил неприемлемость ряда навязываемых Западом условий.
Накануне сам Зеленский анонсировал «встречу на самом высоком уровне» в ближайшее время, многозначительно отметив, что «многое решится к Новому году». По данным СМИ, украинский политик может прибыть в резиденцию Мар-а-Лаго уже 28 декабря.