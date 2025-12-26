«Борьба за Трампа»: Зеленский срочно летит во Флориду

«Идет борьба за Трампа, за то, какие будут его окончательные позиции по урегулированию конфликта, и, соответственно, за то, на кого будет возложена ответственность за возможный провал этих миротворческих усилий. Понятно, что для президента Украины очень важно переложить вину на Москву», — заявил научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД).