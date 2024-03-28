Борьба с воспалением: как шпинат влияет на организм

Ученые из Университета штата Аризона (США) подтвердили, что шпинат может снизить воспаление в организме человека и замедлить процесс старения на клеточном уровне. Об этом пишет newsinfo со ссылкой на публикацию в журнале Food & Function.
Специалисты проанализировали результаты предыдущих работ на тему пользы и биохимического состава шпината. Исследование показало, что эта листовая культура богата природными антиоксидантами. Они обладают способностью защищать клетки организма от повреждений свободными радикалами. Это неустойчивые молекулы, которые появляются в теле человека из-за негативного воздействия внешних факторов и в ходе обменного процесса.
Помимо прочего, шпинат содержит большое количество витаминов А, С, К, В9 (фолиевой кислоты) и лютеина. Эти компоненты важны для цветовосприятия, остроты зрения и в целом для нормальной работы глаз. Также они регулируют процесс свертываемости крови, поддерживают здоровье кожи, костей и сердечно-сосудистой системы.
Чтобы получить всю пользу от шпината, ученые рекомендуют есть его сырым, добавлять в состав смузи или жарить на небольшом количестве масла. Это сохранит максимальное количество веществ и витаминов, необходимых для здоровья.
Ранее терапевт рассказала, какие продукты нужно обязательно есть весной.
Анна Морозова