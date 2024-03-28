Борьба с воспалением: как шпинат влияет на организм

Помимо прочего, шпинат содержит большое количество витаминов А, С, К, В9 (фолиевой кислоты) и лютеина. Эти компоненты важны для цветовосприятия, остроты зрения и в целом для нормальной работы глаз. Также они регулируют процесс свертываемости крови, поддерживают здоровье кожи, костей и сердечно-сосудистой системы.