Эксперт: что меняется в регионах после введения штрафов за аборты

Наказание за склонение к абортам введут в Красноярском крае. Законодательное собрание одобрило внесение изменений в местный закон «Об административных правонарушениях». Гражданам придется заплатит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам — до 20 тысяч рублей, а юридическим — до 50 тысяч рублей.
— Законопроект разработан по инициативе прокуратуры Красноярского края, его принятие обусловлено демографической ситуацией в стране, и, как следствие, важностью защиты женщин в ситуации репродуктивного выбора, — заявили в краевом парламенте.
В парламенте Красноярского края отметили, что подобная практика успешно реализуется в Мордовии, Вологодской, Калининградской, Курской, Новгородской и Тверской областях.
Опыт других регионов
В Курской области штраф за склонение к абортам появился в 2023 году. В этом регионе коэффициент рождаемости, то число родившихся детей на одну женщину, падал долгие годы. Если в 2011 году этот показатель был на уровне 1,609, то к 2023 году снизился до 1,262. При этом важно понимать, что 1,5 ребенка не может быть, а значит их или один или семья многодетная.
— Такой закон демонстрирует некую позицию общества и государства, позицию конкретного региона, что статус беременной особый и ее не надо трогать. Склонять к аборту — соучастие в преступление, — считает демограф Сергей Чеснаков.
Мордовия стала первым регионом России, где ввели подобные штрафы. В 2008 году в республике родилось 8215 детей, а в 2023 году только 4576. Согласно статистике, показатель падал все эти годы. Похоже, что запрет на склонение к прерыванию беременности дал о себе знать. Мордовия показала лучший результат по демографической динамике. В сравнении января 2024 и 2025 годов, прирост составил 23,1%. В числе лидеров по этому показателю Крым и Смоленская область. Такой же закон принят и здесь. На полуострове частные клиники добровольно отказались проводить аборты еще в 2023 году.
— Руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов. Коллеги положительно оценили данную инициативу и на сегодняшний день все частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав региона о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности, — рассказывал министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.
Как еще бороться с абортами
Сергей Чеснаков считает, что сейчас в России одно из самых либеральных законодательств в отношении беременности и ребенку до рождения. Наравне с инициативой введения штрафов за склонения к аборту могут быть введены и другие меры борьбы. Например, введение так называемого перинатального усыновления.
— Понятно, что окончательно усыновить можно после рождения ребенка, но начать можно еще до родов. В этом вопросе есть опыт Канады, Израиля, США. Эта инициатива должна быть адаптирована под Россию, и она направлена на профилактику криминальных абортов, — объяснил Чеснаков.
Стоит позаботиться и о врачах. По словам демографа, сейчас у медиков нет права отказаться проводить аборт, если в лечебном учреждении больше некому провести эту процедуру.
— Беременность — это не болезнь. Здесь нет ничего угрожающего жизни матери. Совершенно странно, почему врач обязан это делать. Это должна быть проблема женщины, а не медицинских работников, — отметил собеседник ВФокусе Mail.
Среди мер можно выделить и запрет на аборты в частных клиниках. Во многих из них не проводится общение с психологом. Диалог со специалистом позволяет сохранять жизнь ребенка. Женщине необходимо объяснить последствия аборта, в том числе фармакологического.
По данным Коммерсанта, количество абортов в России снижается, но оно по-прежнему высокое. В 2023 году от искусственного прерывания беременности Россия потеряла около 467,5 тысяч детей. Для сравнения, это примерно столько человек, сколько проживают в Туле или Сочи.