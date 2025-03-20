Эксперт: что меняется в регионах после введения штрафов за аборты

В Курской области штраф за склонение к абортам появился в 2023 году. В этом регионе коэффициент рождаемости, то число родившихся детей на одну женщину, падал долгие годы. Если в 2011 году этот показатель был на уровне 1,609, то к 2023 году снизился до 1,262. При этом важно понимать, что 1,5 ребенка не может быть, а значит их или один или семья многодетная.