Борьба против Ельцина, «рельсовые войны» и пожар в «Зимней вишне». Чем запомнился губернатор-тяжеловес Аман Тулеев?

«Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу», — написал он, назвав смерть Тулеева невосполнимой утратой.

Цивилев напомнил, что Тулеев возглавил Кемеровскую область в тяжелое время, «когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе», и сумел вывести регион из кризиса. Он назвал Тулеева ярким, неординарным человеком, всю жизнь посвятившим служению Кузбассу и России.

Официального сообщения о причинах смерти Тулеева нет, однако сообщалось, что он сильно болел и страдал от проблем со спиной из-за травмы, полученной еще в молодости.

Тулеев был одной из главных политических звезд 1990-х

Аман Тулеев получил общероссийскую известность еще до того, как возглавил регион. В 1991 году он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента РСФСР, на которых занял четвертое место (тогда победил Борис Ельцин, второе и третье места заняли Николай Рыжков и Владимир Жириновский).

Во время выступления Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП) в августе 1991 года Тулеев, который был тогда председателем кемеровского облисполкома, поддержал действия ГКЧП. После этого победивший в противостоянии Борис Ельцин отстранил его, назначив главой администрации области одного из лидеров рабочего движения Кузбасса Михаила Кислюка.

Однако Тулеев не бросил борьбу за власть в регионе. В 1994—1996 годах он занимал пост председателя Законодательного собрания Кемеровской области и был представителем Кузбасса в Совете Федерации.

К 1997 году уровень популярности Кислюка упал до крайне низких показателей. В этих условиях Кремль предложил Тулееву стать новым главой Кемеровской области.

Когда Тулеев стал губернатором, регион находился на грани социального взрыва. К тому времени в Кузбассе были закрыты множество шахт, что стало причиной массовых увольнений рабочих. В мае 1998 года по всей области начались забастовки шахтеров. Они были недовольны длительным отсутствием выплат, продовольственным дефицитом и ухудшением трудовых условий.

Вскоре протестующие перекрыли ряд дорог, а также Транссибирскую железнодорожную магистраль, что парализовало грузовые и пассажирские перевозки на восток страны.

Тулеев со своей стороны отказался разгонять демонстрации, заявив, что требования протестующих являются законными и справедливыми.

«Рельсовая война» окончилась только после того, как рабочим погасили задолженности по зарплатам.

Аман Тулеев в 1994 году | Источник: РИА "Новости"

Тулеев возглавлял Кузбасс более 20 лет

Тулеев занимал пост губернатора Кузбасса с 1 июня 1997-го по 1 апреля 2018 года, он трижды избирался и дважды назначался на пост главы региона. Так, на губернаторских выборах в 1997 году он набрал 94,5 процента голосов, в 2001 году — 93,5 процента, в 2015 году — 96,69 процента.

На данный момент политик занимает второе место по длительности пребывания в должности после бывшего руководителя Белгородской области Евгения Савченко.

В годы губернаторства Тулеева в регионе началась реструктуризация угольной отрасли, в результате которой добыча угля с 1998 по 2016 год увеличилась со 160 до 227 миллионов тонн в год.

Были закрыты ряд неперспективных и опасных шахт, сокращена добыча угля закрытым способом. Несмотря на это, в регионе произошел целый ряд катастроф с массовой гибелью шахтеров. Так, 19 марта 2007 года на шахте «Ульяновская» в результате взрывов метано-воздушной смеси и угольной пыли погибли 110 человек, 8—9 мая 2010 года на шахте «Распадская» произошли два взрыва метана, которые унесли жизни 91 человека, тела 11 погибших так и не были найдены.

Политик четыре раза лично участвовал в операциях по освобождению заложников

В июне 1992 года Тулеев принимал участие в освобождении девочки, взятой в заложницы в автобусе в Москве, когда предложил преступнику обменять ее на себя. 17 августа 1995 года он вел переговоры с мужчиной, захватившим автобус с пассажирами в Кемерове.

27 августа 2001 года в кемеровском аэропорту Тулеев убедил сдаться террориста, захватившего такси с водителем. Наконец, 13 марта 2009 года глава Кузбасса вел переговоры с преступником, взявшим в заложники сотрудников отделения банка в Ленинске-Кузнецком.

Тулеев ушел в отставку после пожара в «Зимней вишне»

Пост губернатора Кемеровской области Аман Тулеев покинул досрочно. Это произошло после крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. Большой резонанс тогда вызвали его слова о родственниках погибших: глава Кузбасса назвал возмущенных кемеровчан бузотерами.

Вскоре политик подал заявление об уходе с поста главы региона по собственному желанию.

Аман Тулеев был удостоен различных государственных наград. Среди них ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней и Александра Невского.