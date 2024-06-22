Боня вспомнила, как оказалась в тюрьме: Матрасы лежат, решетка

На днях Виктория Боня рассказывала в личном блоге, что может забрать себе двух детей из приюта. Она попросила поклонников поделиться схожим опытом, если такой имеется. После этого поклонники начали отговаривать телеведущую брать малыша из детского дома. По словам блогерши, большая часть аудитории не поддержала ее энтузиазм к усыновлению.