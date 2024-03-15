Bon Jovi анонсировали новый альбом. Это будет 16-я пластинка рок-группы

Американская рок-группа Bon Jovi анонсировала свой 16-й студийный альбом, который выйдет под названием Forever. Релиз пластинки состоится 7 июня 2024 года и будет приурочен к празднованию 40-летия коллектива.
Участники группы также выпустили клип на первый сингл с грядущего альбома — песню под названием Legendary. Всего в сборник войдет 12 композиций, среди которых — We Made It Look Easy, Living Proof, Waves, Seeds, Kiss The Bride и The People’s House.
«Эта пластинка — это возвращение к удовольствию. Начиная с написания песен и заканчивая процессом их записи — все это значит, что пора прибавить громкости, чувствовать себя хорошо», — сказал об альбоме основатель группы Джон Бон Джови.
Группа Bon Jovi была основана в 1983 году и получила мировую известность после выпуска альбома Slippery When Wet в 1986 году. Продажи пластинки составили более 28 млн копий по всему миру. В 2006 году участников Bon Jovi включили в Зал музыкальной славы Великобритании. В 2018-м — в Зал славы рок-н-ролла.
В честь 40-летия легендарной группы стриминговый сервис Hulu выпустит документальный сериал Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story. Лента была создана в сотрудничестве со всеми бывшими и нынешними участниками группы, которые рассказали о своем пути к славе. Премьера состоится на Hulu 26 апреля.