Bon Jovi анонсировали новый альбом. Это будет 16-я пластинка рок-группы

Группа Bon Jovi была основана в 1983 году и получила мировую известность после выпуска альбома Slippery When Wet в 1986 году. Продажи пластинки составили более 28 млн копий по всему миру. В 2006 году участников Bon Jovi включили в Зал музыкальной славы Великобритании. В 2018-м — в Зал славы рок-н-ролла.