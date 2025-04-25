Бомба для генерала: кого ищут по делу об убийстве сотрудника Генштаба Минобороны Ярослава Москалика

По предварительным данным, на взорвавшемся автомобиле Volkswagen Golf была установлена камера наблюдения. Убийцы дождались момента, когда генерал выйдет из подъезда и дистанционно привели в действие СВУ. Такую операцию готовят месяцами, наверняка за военным следили и выясняли его распорядок дня. По информации SHOT, Volkswagen Golf 2000 года выпуска принадлежал 35-летней Маргарите В. Известно, что три месяца назад машину купил 29-летний житель Азербайджана, но на учёт так и не поставил. Его ищут.