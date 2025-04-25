Бомба для генерала: кого ищут по делу об убийстве сотрудника Генштаба Минобороны Ярослава Москалика

Как сработало СВУ
В пятницу утром у своего подъезда в Балашихе от взрывной волны погиб генерал Ярослав Москалик. Его тело отбросило на несколько метров. Теракт произошёл на глазах у десятка детей, играющих во дворе дома на бульваре Нестерова в Балашихе. Жертв могло быть больше. Фасад и дверь с домофоном оказались изрешечены поражающими элементами, которыми начинили бомбу. Вдребезги разлетелись окна на первых двух этажах. Мощность взрывчатки оценивают в 500 грамм тротила.
По предварительным данным, на взорвавшемся автомобиле Volkswagen Golf была установлена камера наблюдения. Убийцы дождались момента, когда генерал выйдет из подъезда и дистанционно привели в действие СВУ. Такую операцию готовят месяцами, наверняка за военным следили и выясняли его распорядок дня. По информации SHOT, Volkswagen Golf 2000 года выпуска принадлежал 35-летней Маргарите В. Известно, что три месяца назад машину купил 29-летний житель Азербайджана, но на учёт так и не поставил. Его ищут.
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело в связи со взрывом. На месте происшествия работают лучшие криминалисты. В качестве основной версии отрабатывается украинский след. Почерк убийства очень похож на СБУ и ГУР. Ранее так убили в Москве генерала Игоря Кириллова.
По данным портала тг-каналов, у следствия появился подозреваемый. Предполагаемого киллера зовут Игнат, он уроженец Ставрополья. На записи с камер видеонаблюдения за несколько дней до взрыва он выходил из подъезда, где жил генерал. Мужчина нёс в руках какой-то короб и пытался его установить в припаркованный Volkswagen Golf. 22 апреля мужчина несколько раз попадал под камеры видеонаблюдения в Москве и Подмосковье. 23 апреля он вылетел в Турцию.
Кто такой Ярослав Москалик
Погибшему Ярославу Москалику было 59 лет. Он служил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Широкая общественность о нём не знала. На военной службе состоял более 40 лет. В восьмидесятых обучался в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске.
Звание генерал-лейтенанта ему было присуждено в 2021 году.
Его фото мелькало на передовицах, когда он участвовал в 2015 году в переговорах с Украиной в рамках «Нормандского формата» и выступал на международных встречах по безопасности в Сирии.
Коллеги-военные характеризовали Ярослава Москалика как одного из самых толковых, системных и требовательных офицеров в ГОУ ГШ. Ходили слухи, что его рассматривали на пост главы Национального центра управления обороной.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.