Большой театр открыл продажу билетов на балет «Щелкунчик»

Полный график продаж опубликован на сайте Большого театра. Со 2 по 5 декабря к приобретению будут доступны билеты на декабрьские показы балета, с 8 по 10 декабря — на январские. Отмечается, что посетитель, покупающий билет для себя, будет вправе приобрести билеты еще для троих человек. Часть билетов будет доступна к приобретению на аукционе.