Большой театр открыл продажу билетов на балет «Щелкунчик»

Билеты будут доступны для приобретения только на официальном сайте театра в соответствии с графиком.

Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России открыл продажу билетов на представления балета Петра Чайковского «Щелкунчик».

В 2025 году билеты на балет «Щелкунчик» будут доступны для приобретения только на официальном сайте театра в соответствии с графиком. В кассах билеты продаваться не будут. 2 декабря с 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00 пользователи смогут приобрести билеты на показы балета 17 декабря (19:00), 18 декабря (19:00), 9 декабря (12:00) и 20 декабря (19:00) соответственно.

Полный график продаж опубликован на сайте Большого театра. Со 2 по 5 декабря к приобретению будут доступны билеты на декабрьские показы балета, с 8 по 10 декабря — на январские. Отмечается, что посетитель, покупающий билет для себя, будет вправе приобрести билеты еще для троих человек. Часть билетов будет доступна к приобретению на аукционе.