Большой театр начал продавать только именные билеты

«Просим с пониманием отнестись к нововведениям. Приобретайте билеты исключительно в кассах или на сайте Большого театра. Приобретая билеты в других местах и у других организаций или лиц, вы рискуете купить подделку. Фальшивый билет не обеспечивает посещение театра. Театр не несет ответственность за подлинность билета в случае приобретения его с рук и/или в местах, отличных от официальных точек распространения (кассы Большого театра и сайт bolshoi.ru)», — добавили в ГАБТе.