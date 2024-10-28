«Большой сюрприз»: раскрыта тайна загадочного «колодезного человека»

«Самым большим сюрпризом для всех нас стало то, что “колодезный человек” не был представителем местного населения, а его родословная восходит к определенному региону на юге Норвегии. Это говорит о том, что осаждающая армия бросила в колодец одного из своих погибших», — приводит издание слова ведущего автора исследования доктора Мартина Эллегаарда.