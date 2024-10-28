«Большой сюрприз»: раскрыта тайна загадочного «колодезного человека»

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Норвежским ученым удалось установить идентичность 800-летнего скелета, найденного в колодце больше 80 лет назад, сообщает UNILAD.
«Колодезный человек» был обнаружен в 1938 году, и теперь исследователи знают, что с ним случилось", — говорится в материале.
Скелет мужчины, которого назвали «колодезным человеком», обнаружили в норвежском замке Сверресборг. Упоминание о нем содержится в одном из отрывков норвежского исторического текста.
«В саге о Сверрире рассказывается о реальном короле Сверре Сигурдссоне, а также о моменте, когда во время военного набега в 1197 году в реку был брошен мертвец. Согласно тексту, налетчики бросили тело в колодец, чтобы отравить главный источник воды, но больше никаких сведений, позволяющих идентифицировать этого человека, в отрывке не содержится», — объясняет автор материала.
Несмотря на то, что ученые знали причину смерти «колодезного человека», в 1938 году, не имея необходимых инструментов, они смогли лишь осмотреть останки и выкопать несколько костей. Теперь исследователи смогли идентифицировать скелет и выяснить, как этот человек мог выглядеть.
«Самым большим сюрпризом для всех нас стало то, что “колодезный человек” не был представителем местного населения, а его родословная восходит к определенному региону на юге Норвегии. Это говорит о том, что осаждающая армия бросила в колодец одного из своих погибших», — приводит издание слова ведущего автора исследования доктора Мартина Эллегаарда.
Ученые предположили, что на момент смерти ему было 30−40 лет, но точную причину его смерти установить не удалось. Сообщается, что на затылке слева имелась травма от удара тупым предметом и два острых пореза, но, как считают ученые, эти травмы были нанесены еще до смерти.
«Это первый случай, когда личность, описанная в этих исторических текстах, была действительно найдена», — приводит издание слова соавтора исследования Майкла Д. Мартина, профессора Норвежского университета науки и технологий.