«Большой этнографический диктант» в 2024 году: проверьте свои знания о России

В ноябре состоится всероссийская просветительская акция, где можно проверить свои знания о богатой истории, культуре и традициях народов России. Вместе с экспертами — региональными координаторами мероприятия из Алтайского края и Чукотского автономного округа — расскажем, как пройдет «Большой этнографический диктант» в 2024 году, как на него зарегистрироваться и как подготовиться к тестированию.
Что такое «Большой этнографический диктант»: цель проведения акции в России
Это ежегодная акция, которая помогает популяризировать знания о культуре и традициях народов России. Главная цель диктанта — заинтересовать людей этнографией и национальным разнообразием страны. Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам национальностей.
Другие цели и задачи:
- получить информацию, насколько люди осведомлены об этнокультуре с учетом их возраста и социального положения;
- дать участникам возможность оценить свои знания в этнографии;
- привлечь внимание СМИ и общества к народам России;
- заинтересовать людей в изучении этнографии как науки, которая помогает укрепить дружбу между народами (1).
«Во время прохождения диктанта, даже если не знаешь ответы на какие-то вопросы, возникает желание поискать их. Человек начинает задумываться, кто он и откуда его корни, что очень полезно для молодежи, да и для населения в целом. Возникает потерянная связь поколений, уважение и толерантность к ближнему, желание изучить свою культуру и познакомиться с соседними. Это очень расширяет кругозор», — поделилась Евгения Наумова, заместитель директора КАУ «Дом народов Алтайского края» и координатор акции в Алтайском крае.
«Акция интересная и правильная. Она как праздник, который объединяет разные народы», — добавила Маргарита Тнескина, заведующая центром этнокультурного образования в ГАУ ДПО ЧИРОиПК и координатор диктанта в Чукотском автономном округе.
Даты проведения «Большого этнографического диктанта» в 2024 году
Мероприятие запланировано с 1 по 8 ноября на онлайн- и офлайн-площадках. Интересно, что свои ошибки можно увидеть практически сразу. Правильные ответы на задания публикуются на сайте до 13 ноября включительно (1).
Маргарита Тнескина пояснила: «Работу над ошибками участник проводит сам. К каждому вопросу на сайте есть пояснение и литература, которую использовали при его составлении».
Где пройдет «Большой этнографический диктант»
Поучаствовать во всероссийской акции можно как на физических площадках, так и онлайн.
Офлайн-формат пройдет в школах, вузах, музеях, библиотеках и культурных центрах. Здесь участники смогут написать диктант вместе с координаторами и прочувствовать его атмосферу. Локации будут работать в разных регионах. На официальном сайте опубликован список площадок и контактных лиц, которые за них отвечают (2).
Тем, кто предпочитает онлайн-формат или по каким-либо причинам не сможет прийти на офлайн-площадку, диктант будет доступен на сайте. На портале можно пройти тест дистанционно с любого устройства, подключенного к интернету. Это особенно удобно для жителей удаленных регионов и других стран.
Кто может принять участие в диктанте
Поучаствовать в тестировании могут все желающие, независимо от возраста, уровня образования или гражданства, в частности особенно приветствуются представители этнических групп. Диктант проходит на трех языках: русском, испанском и английском.
Принять участие в акции предлагают следующим группам населения:
- школьникам;
- студентам;
- взрослым;
- людям старшего поколения.
Количество участников ежегодно растет. Например, в Алтайском крае, как рассказала Евгения Наумова, участвует более 12 000 человек. «Основные группы — это представители национально-культурных объединений, студенты и школьники», — подчеркнула эксперт.
В Чукотском автономном округе цифра скромнее, но тоже прослеживается заинтересованность населения. «На офлайн-площадках зарегистрировалось более 1000 человек, — поделилась Маргарита Тнескина. — В диктанте участвуют разные группы возрастов от самых маленьких участников до взрослых. Конечно, преобладают школьники, потом студенты и затем жители округа».
Как проходит «Большой этнографический диктант»
Диктант проходит в формате теста. Участникам нужно ответить на 30 вопросов об истории, культуре и традициях народов России. Из них 20 одинаковы для всех, а 10 связаны с особенностями региона, где человек проходит тест. Например, в Чукотском автономном округе всегда затрагивается тема о культуре коренных малочисленных народов: чукчах, эвенах, эскимосах и юкагирах.
Для заграничных площадок придумано еще 10 уникальных вопросов, в которых присутствует информация о местах, связанных с Россией и территориями за пределами РФ (1).
На выполнение теста отводится 45 минут. Каждый вопрос дает определенный балл. Они суммируются. Максимальное число, которое можно набрать, — 100.
На некоторых площадках для создания особой атмосферы устраивают выставки национальных костюмов, предметов быта и ремесел. Это помогает участникам лучше почувствовать дух мероприятия. Также могут быть презентации и мастер-классы, на которых гости узнают о традициях разных народов. Такие дополнения делают диктант более живым и интересным.
Маргарита Тнескина уверена: «Эту акцию должны проводить не только образовательные организации, но и дома культуры. Им проще организовать подобное мероприятие хотя бы потому, что у них есть костюмы, ансамбли, возможность сделать дегустацию национальных блюд, провести конкурсы и викторины».
Какие темы будут затронуты
Участники смогут проверить свои знания о традициях и обычаях народов страны, а также узнать больше о значении национальных костюмов, символов и народных промыслов.
Вопросы диктанта касаются языков и диалектов, распространенных в разных регионах, этнического состава России, его истории и расселения. Будут упомянуты обряды и праздники, важные для разных народов, и их религиозные верования.
Диктант помогает глубже понять межнациональные связи, а также познакомиться с природными и культурными памятниками, значимыми для отдельных этнических групп.
Как зарегистрироваться для участия в диктанте
Для регистрации нужно зайти на официальный сайт «Большого этнографического диктанта» с 1 по 8 ноября. На главной странице есть раздел с информацией о мероприятии и кнопка «Пройти диктант». Чтобы получить доступ к тесту, необходимо заполнить свои контактные данные (2). После завершения акции можно скачать сертификат участника.
Если вы хотите участвовать офлайн, посмотрите список доступных локаций в разделе «Площадки» на сайте, выберите удобное место и приходите в указанное время. При возникновении вопросов всегда можно обратиться к координатору региона.
Полезные советы: как подготовиться к «Большому этнографическому диктанту»
Ниже собраны советы, как лучше подготовиться к этому мероприятию. Ими с нами поделилась координатор Чукотского автономного округа Маргарита Тнескина:
1. Каждому человеку нужно проявлять активность не только в день проведения диктанта, но и в течение года знакомиться с разными культурами России. Например, больше общаться со старожилами и получать информацию из первых уст.
2. Участвовать в практических делах и познавать культуру вживую, а также читать различную литературу о культуре коренных малочисленных народов и смотреть документальные фильмы об их жизни.
3. Ходить на экскурсии по разным регионам нашей страны. Знакомиться с культурой разных народов на официальных сайтах. Посещать музеи и библиотеки.
4. И конечно, следить за информацией на официальном сайте диктанта.
Примеры вопросов, которые могут встретиться на диктанте
В тесте могут встретиться вопросы, охватывающие различные аспекты культуры, традиций и географии народов России. Координатор из Алтайского края Евгения Наумова поделилась с нами некоторыми этнозаданиями диктанта, которые были в 2023 году:
Вопрос 1
В каком году в Алтайском крае появились старообрядцы?
Варианты ответов:
а) 1823;
б) 1755;
в) 1720;
г) 1740.
Правильный ответ: г) 1720.
Вопрос проверяет знания об одной из уникальных религиозных групп, которая сыграла значимую роль в формировании традиций края.
Вопрос 2
Какая самобытная группа в
а) поляки;
б) поморы;
в) телеуты;
г) кержаки.
Правильный ответ: б) поморы.
Вопрос знакомит с культурными особенностями и традициями древнего искусства.
Вопрос 3
В каком веке первые немцы прибыли в Алтайский край?
а) во время правления императрицы Екатерины II;
б) во время правления Ивана Грозного;
в) в 1941 году, после Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья».
Правильный ответ: а) во время правления императрицы Екатерины II.
Вопрос проверяет знания об истории региона.
Когда состоится подведение итогов диктанта
По результатам диктанта до 12 декабря 2024 года будет подготовлен отчет, который покажет уровень знаний об этнографии среди участников в целом и по возрастным группам в разных регионах. Полноценные итоги будут подведены в День Конституции РФ (1).
В 2023 году лидерами по количеству участников на офлайн-площадках стали Москва, Республика Башкортостан и Красноярский край. Всего в диктанте участвовали более 3 млн человек (3). Организаторы ожидают, что в 2024-м цифра увеличится.
Как узнать результаты
Для этого участнику нужно войти в «Личный кабинет», используя данные, указанные при регистрации. В разделе результатов будет отображен итоговый балл и правильные ответы на вопросы, что позволит провести работу над ошибками и углубить свои знания о народах России.
Какие награды предоставляются
Каждый участник получит именной сертификат с указанием набранных баллов. Его можно будет скачать в электронном виде на официальном сайте.
Другие всероссийские диктанты и тестирования
В России ежегодно проводится множество интересных акций и мероприятий, направленных на повышение грамотности населения и расширение кругозора. Давайте рассмотрим некоторые из них.
|Тотальный диктант
|Акция проводится для улучшения знаний и популяризации русского языка. Участникам предлагают написать текст известного автора. Диктант можно пройти онлайн или офлайн
|Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности
|Тест включает такие темы, как личный бюджет, сбережения, кредиты, страхование и инвестиции. Мероприятие организует Минфин России
|Всероссийская олимпиада школьников
|Соревнование проходит в 5 этапов и включает более 20 школьных предметов. Призеры могут поступить в выбранный вуз на льготных условиях
|Экологический диктант
|Участники отвечают на вопросы об охране природы, разумном использовании ресурсов, переработке отходов и экологии. Тест проводится как онлайн, так и офлайн
Что нужно запомнить о «Большом этнографическом диктанте» 2024 года
Кратко резюмируем всю вышеуказанную информацию:
1. «Большой этнографический диктант» — это важная акция, которая позволяет участникам лучше понять культуру и традиции народов России.
2. В 2024 году мероприятие пройдет с 1 по 8 ноября, и каждый желающий сможет проверить свои знания как на офлайн-площадках, так на официальном сайте мероприятия.
3. Вопросы диктанта охватят темы национальных обычаев, языков, костюмов, а также географию расселения народов в России.
4. Диктант доступен как для россиян, так и для иностранцев, интересующихся культурой и традициями народов РФ.
5. Итоги диктанта будут подведены 12 декабря. В этот день представят полный аналитический отчет по регионам.
Список источников
1. Положение о проведении IX Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». 2024.
2. Официальный сайт «Большого этнографического диктанта». 2024.
3. Официальная группа диктанта ВКонтакте.
Эксперты:
Евгения Наумова, заместитель директора КАУ «Дом народов Алтайского края», координатор «Большого этнографического диктанта» в Алтайском крае
Маргарита Тнескина, заведующая центром этнокультурного образования в ГАУ ДПО ЧИРОиПК, координатор «Большого этнографического диктанта» в Чукотском автономном округе