«Большой этнографический диктант» в 2024 году: проверьте свои знания о России

«Во время прохождения диктанта, даже если не знаешь ответы на какие-то вопросы, возникает желание поискать их. Человек начинает задумываться, кто он и откуда его корни, что очень полезно для молодежи, да и для населения в целом. Возникает потерянная связь поколений, уважение и толерантность к ближнему, желание изучить свою культуру и познакомиться с соседними. Это очень расширяет кругозор», — поделилась Евгения Наумова, заместитель директора КАУ «Дом народов Алтайского края» и координатор акции в Алтайском крае.