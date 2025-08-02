Большое горе: 10 российских и советских звёзд, кому суждено было пережить своих детей

Игорь Ливанов очень тяжело переживал смерть сына, ведь тому было всего 25 лет. Но это был не первый такой случай в его жизни. До брака с Ириной Ливанов был женат на Татьяне Пискуновой. Эту актрису вы могли видеть в фильме «Иван да Марья». В 1987 году Татьяна и её дочь от Игоря Ливанова, Ольга, погибли на станции Каменская во время крушения поездов. Ливанов не мог плакать — он просто раскачивался из стороны в сторону и выл. Оле было всего 8 лет. Татьяне — 33.