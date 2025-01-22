Большинством голосов. Как Валентина Талызина прославилась озвучиванием ролей

«Мне многим пришлось пожертвовать ради моей профессии. Она не раз ставила меня перед жестоким выбором. И каждый раз я выбирала именно её», — писала в мемуарах Валентина Талызина.
22 января народная артистка России отмечает 90-летие. И по традиции в день рождения выйдет на сцену Театра им. Моссовета, в котором служит уже 66 лет.
Так было и три года назад, в 2022-м, когда в театр ещё ходили с прививкой от ковида и в маске, а Талызина едва оправилась после перенесённого инсульта. Могла и не возвращаться к зрителям. Никто не посмел бы осудить. Две сотни работ на сцене и на экране — достойный результат, с которым можно было бы закончить карьеру.
«Я ещё поживу»
Талызина не смогла. И постановка «Волки и овцы» стала роскошным бенефисом. Именинницу, пришедшую с идеей этого спектакля к режиссёру Игорю Яцко и сыгравшую главную роль — своенравную хитрую помещицу Мурзавецкую, — поздравляли коллеги. Ей бурно аплодировали зрители. В глазах у многих стояли слёзы. И не только от радости присутствия на спектакле.
Уверена, не мне одной в момент оваций пришла в голову мысль: это последняя премьера актрисы. На сцене она либо сидела в кресле — хоть и не сидела, а гордо восседала, либо партнёры передвигали её на повозке. Все понимали, что оговорки в день премьеры и после тяжёлой болезни — пустяки. А вот когда 87-летняя актриса-помещица, упав на колени, поползла к помещику Беркутову (Александр Яцко), в зале напряглись…
Трогательным стал и показ на экране чёрно-белых снимков молодой Талызиной (не по Островскому, конечно). Актриса инстинктивно закрыла лицо руками. Словно боясь воспоминаний. А во время поклонов сказала словами героини Островского: «Я ещё поживу». И обещание сдержала. Сыграв осенью 2023-го очередную премьеру — графиню Анну Федотовну в «Пиковой даме».
«Как вы позволили обезобразить себя?»
«Непородистая, некрасивая… Правда, с голосом и очень профессиональная», — сказала о ней забытая теперь режиссёр «Моссовета», когда Талызина пришла после института в прославленную труппу.
Так и прожила жизнь. С клеймом «непородистой, некрасивой». Повезло, конечно. В театре тогда служили патриархи сцены — Плятт, Орлова, Марецкая, Раневская. Возглавлял «корабль» Завадский. Было у кого учиться. И, наверное, на театральную судьбу Талызиной грех жаловаться. Играла русскую, зарубежную классику, пьесы современных драматургов. На закате карьеры получила в подарок Островского и Пушкина. Даром что большие роли пришли к ней не сразу. И простои были. Но она не искала счастья на стороне. И при этом не лукавила, говоря, что славу, узнаваемость и деньги актёрам приносит кино. А с ним у Талызиной не задалось. Сколько её ролей на экране помнит зритель? Она с трудом выгрызала осколки счастья на этом небосклоне. Персонажей в основном играла второстепенных. И часто не в тех фильмах. Обивала пороги студий. Пробовалась. И всё напрасно. Хотя, кажется, для советских лент её внешность была как раз подходящей.
Удачей стал рязановский «Зигзаг удачи». Именно этот фильм наряду с «Ивановым катером» Осепьяна и «Непрофессионалами» Бодрова-старшего у неё любимые. Из некрасивой Алевтины в «Зигзаге» Талызина сотворила душевную женщину, в которую можно влюбиться. Хотя, справедливости ради, сниматься должна была Алиса Фрейндлих. Если бы не забеременела. А Талызину после премьеры донимали поклонники: «Такая хорошенькая, как вы позволили обезобразить себя?».
Надя, Марта и мама дяди Фёдора
Потом было ещё немало работ у того же Рязанова. Приглашали её Данелия, Климов, Дружинина, Коренев, Ташков, Мельников, Хотиненко, Усков с Краснопольским. Но, видно, так угодно было судьбе, чтобы самую важную роль в карьере Талызиной сыграл… голос.
Формально это было озвучивание ролей, сыгранных иностранцами или советскими коллегами, которые не могли сделать это сами, — из-за акцента или тембра, который не подходил под персонаж, не устраивал режиссёра.
Талызина не озвучивала. Она играла голосом. В том числе роль Нади Шевелёвой в «Иронии судьбы», на которую Рязанов неожиданно для многих утвердил польку Барбару Брыльску. Запал на неё в «Анатомии любви». А потом судорожно искал, кто озвучит. 18 голосов переслушал. А Талызину отвергал: она сама с собой будет в кадре разговаривать?
Всё получилось. Но осадочек остался — Госпремию получила Брыльска, а не Талызина, сделавшая половину роли. Душой и сердцем.
Немирович-Данченко говорил: «Что главное у артиста? На 75% — голос, на 10 — внешность, а потом уже всё остальное». Талызина добавляла: что у человека внутри, то и в голосе. Но долго недоумевала, когда в магазине или на улице её узнавали не по лицу. «Слышу Талызину!» — говорили незнакомцы. Сама актриса лишь недавно посмотрела «Иронию» целиком. Но с молодости, ещё ничего толком не зная про чарующий голос, она интуитивно старалась его беречь. Однажды, съев мороженое и заболев ангиной, актриса поняла, что это лакомство не для неё. И никогда не курила.
В реестре феноменальных работ Талызиной голосом кроме «Иронии» — «Долгая дорога в дюнах», снятая в советское время на Рижской киностудии. Главную героиню Марту играла Лилита Озолиня, которую требовалось озвучить. Талызина пообещала режиссёру Алоизу Бренчу: «Не волнуйтесь, я сделаю так, что вся страна полюбит Марту».
И полюбили все. Рыдали вместе с ней и заучивали колыбельную, написанную Раймондом Паулсом. Чтобы потом укачивать своих детей: «За печкою поёт сверчок, угомонись, не плачь, сынок. Вон за окном морозная, светлая ночка звёздная…».
Ещё одна грандиозная работа актрисы в несерьёзной лишь на первый взгляд анимации — в сериале о героях из Простоквашино, где маму Дяди Фёдора Талызина впервые озвучила в 1978-м, а четвёртую серию — в 2011-м.
Ради профессии она пожертвовала многим. Был любимый друг Роман Виктюк, были подруги. Случались романы. Но, один раз выйдя замуж невпопад, больше попыток Валентина Илларионовна не предпринимала.
По линии матери с девичьей фамилией Дуля ей достался голос. От мамы и женская судьба: быть одной.
Сегодня она живёт тихо. Скромно. По большому счёту, одиноко. Но несчастливой себя не считает. Ведь теперь надо дождаться правнука.