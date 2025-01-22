Большинством голосов. Как Валентина Талызина прославилась озвучиванием ролей

Так и прожила жизнь. С клеймом «непородистой, некрасивой». Повезло, конечно. В театре тогда служили патриархи сцены — Плятт, Орлова, Марецкая, Раневская. Возглавлял «корабль» Завадский. Было у кого учиться. И, наверное, на театральную судьбу Талызиной грех жаловаться. Играла русскую, зарубежную классику, пьесы современных драматургов. На закате карьеры получила в подарок Островского и Пушкина. Даром что большие роли пришли к ней не сразу. И простои были. Но она не искала счастья на стороне. И при этом не лукавила, говоря, что славу, узнаваемость и деньги актёрам приносит кино. А с ним у Талызиной не задалось. Сколько её ролей на экране помнит зритель? Она с трудом выгрызала осколки счастья на этом небосклоне. Персонажей в основном играла второстепенных. И часто не в тех фильмах. Обивала пороги студий. Пробовалась. И всё напрасно. Хотя, кажется, для советских лент её внешность была как раз подходящей.