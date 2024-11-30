Большинство студентов планируют строить научную карьеру в России

Кстати, именно конгресс стал самым популярным научным мероприятием Десятилетия науки и технологий.
Исследования проводили ВЦИОМ, Национальное агентство финансовых исследований и АНО «Национальные приоритеты» в рамках Десятилетия.
О чем спрашивали участников опросов, среди которых были и школьники, и студенты, и молодые ученые? Выясняли, насколько привлекательна научная карьера, что известно о достижениях и перспективах российской науки, доверяют ли мнению отечественных ученых.
Более 82 процентов респондентов в этом году активно интересовались научными новостями и открытиями. И это больше, чем в прошлом году.
«Десятилетие объединило страну. Суммарное количество мероприятий, проведенных в субъектах Российской Федерации в 2024 году, превысило 12 тысяч, — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. — Открылись научные детские площадки и новые туристические маршруты. Теперь отправиться в путешествие можно по 76 научно-популярным маршрутам в 24 субъектах России. Мы сделали заметный шаг в популяризации научной и инновационной деятельности. А доля студентов, планирующих строить научную карьеру в России, выросла до 92 процентов».
Также каждый второй опрошенный считает: достижение Россией технологического лидерства может повлиять на его жизнь.
Выросла и привлекательность научной карьеры среди студентов: в 2024 году стремятся работать в научной сфере 36 процентов, что на 5 процентов выше, чем в прошлом году.
Топ-3 наук, которые нужно развивать для достижения технологического лидерства, по мнению респондентов, — это медицинские, технические и сельскохозяйственные науки.
За последние три года вырос и уровень доверия к российским ученым среди студентов — сейчас это 86 процентов.
Согласны с тем, что в современной российской науке совершаются серьезные открытия, по итогам исследования, 73 процента опрошенных.
Что касается осведомленности о проведении в России Десятилетия науки и технологий, то тут показатель на протяжении трех лет стабилен — 58 процентов.