Большинство студентов планируют строить научную карьеру в России

«Десятилетие объединило страну. Суммарное количество мероприятий, проведенных в субъектах Российской Федерации в 2024 году, превысило 12 тысяч, — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. — Открылись научные детские площадки и новые туристические маршруты. Теперь отправиться в путешествие можно по 76 научно-популярным маршрутам в 24 субъектах России. Мы сделали заметный шаг в популяризации научной и инновационной деятельности. А доля студентов, планирующих строить научную карьеру в России, выросла до 92 процентов».