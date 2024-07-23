Большинство российских старшеклассников не могут определиться с профессией

59% опрошенных учеников отмечают, что родители не повлияли на их выбор, для 41% мнение родителей оказалось весомым. Со своей стороны родители ответили, что, если интересы ребенка не совпадут с их представлениями о его будущей карьере, позволят самостоятельно сделать выбор (67%) или же совместно найдут компромисс (33%). Ни один родитель не станет настаивать на своем видении будущего ребенка.