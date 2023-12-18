Большинство россиянок хотели бы иметь детей, показал опрос

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Большинство россиянок хотели бы иметь детей, причем не одного, а двоих или троих, рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин на презентации доклада в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Так, желание иметь детей выразили 88 процентов женщин репродуктивного возраста, причем 12 процентов из них хотят одного ребенка, 39 процентов — двоих, 28 процентов — троих. О желании иметь четырех и более детей заявили девять процентов россиянок.

«Некоторые мечтают стать многодетными родителями, а кто-то сомневается, хочет ли детей вообще. <…> Вопрос звучал о мечте, если не принимать никакие ограничивающие обстоятельства», — сказал Родин, представляя доклад «Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения Российской Федерации».

Он отметил, что ответы и реальные показатели будут значительно различаться, поскольку социологи спрашивали о желании, а не о его реализации.

«В большей степени ориентация на многодетную семью у нас существует на сельских территориях и в поселках городского типа, то есть для молодежи городов эта ценность является, мягко говоря, иллюзорной», — подчеркнул Родин.

Из опроса следует, что на селе 33 процента жителей хотят иметь троих детей, а 15 процентов — четверых и более. А вот в больших городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, 14 процентов респонденток сказали, что вообще не хотят иметь детей. Причем наибольшее число тех, кто не планирует заводить детей, отмечается в возрастной категории от 18 до 24 лет — 13 процентов.

Рождение ребенка большинство опрошенных россиянок (65 процентов) считают большой ответственностью, 58 процентов сказали, что рождение детей приносит счастье и радость, для 32 процентов дети — смысл жизни, 30 процентов сказали, что с детьми семья становится полной.

Менее трети (29 процентов) россиянок планируют рождение детей в ближайшие пять лет, 48 процентов заявили, что не планируют, а 21 процент женщин затруднились ответить.

Интернет-опрос по вероятностной панели был проведен с 5 по 10 марта 2022 года среди 1248 россиянок в возрасте от 18 до 45 лет.